Aziz Yıldırım'dan transfer bombası: Vedat Muriqi ile anlaştı!
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde transfer gündemi hareketlendi. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, başkan adayı Aziz Yıldırım, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.
Giriş: 27 Mayıs 2026 - 13:50
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.
Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.
HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriç ile anlaşmaya vardı.
Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Vedat Muriç, Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacak.
İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.
