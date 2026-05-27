Siirt'te edinilen bilgilere göre olay merkez Sakıp Beygo Caddesi'nde meydana geldi. Bayram namazı saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan kişinin 42 yaşındaki Özgür B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği cadde üzerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.