İran devlet televizyonu paylaştı Beyaz Saray yalanladı

İran devlet televizyonu, Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakat zaptı için ilk gayri resmi çerçeve taslağını elde ettiğini bildirdi.

Taslak mutabakat zaptına göre ABD askeri güçlerinin İran yakınlarından çekileceğini ve deniz ablukasının kaldırılacağını bildirdi.

Bu çerçeveye göre, İran bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi trafiğini savaş öncesi seviyelere geri getirecek, ABD ise İran'ın yakınlarından askeri güçlerini çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak.

İran devlet televizyonu, bu anlaşma taslağına askeri gemilerin dahil edilmediğini bildirdi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiğinin yönetim ve güzergahının Umman işbirliği ile yönetileceğini açıkladı.

Ayrıca, 60 gün içinde kesin bir anlaşmaya varılırsa, bu anlaşmanın bağlayıcı bir BMGK kararı şeklinde onaylanacağı ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: TAMAMEN UYDURMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: İran kontrolündeki medyanın mutabakat zaptı hakkındaki rapor doğru değildir ve tamamen uydurmadır