        Haberler Dünya İran devlet televizyonu ABD ile olası anlaşma taslağının detaylarını paylaştı | Dış Haberler

        İran devlet televizyonu ABD ile olası anlaşma taslağının detaylarını paylaştı

        İran devlet televizyonu, ABD ile imzalanacak mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağına ulaştıklarını açıkladı. Buna göre İran, ABD ile yapılan anlaşma taslağı kapsamında Hürmüz'de deniz taşımacılığını yeniden başlatacak, ABD ise İran yakınlarındaki askeri güçlerini geri çekecek

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 15:54 Güncelleme:
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı

        İran devlet televizyonu, Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakat zaptı için ilk gayri resmi çerçeve taslağını elde ettiğini bildirdi.

        Taslak mutabakat zaptına göre ABD askeri güçlerinin İran yakınlarından çekileceğini ve deniz ablukasının kaldırılacağını bildirdi.

        Bu çerçeveye göre, İran bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi trafiğini savaş öncesi seviyelere geri getirecek, ABD ise İran'ın yakınlarından askeri güçlerini çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak.

        İran devlet televizyonu, bu anlaşma taslağına askeri gemilerin dahil edilmediğini bildirdi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiğinin yönetim ve güzergahının Umman işbirliği ile yönetileceğini açıkladı.

        Ayrıca, 60 gün içinde kesin bir anlaşmaya varılırsa, bu anlaşmanın bağlayıcı bir BMGK kararı şeklinde onaylanacağı ifade edildi.

