Galatasaray'da Mario Lemina ve transfer iddiası!
Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a gelen Mario Lemina için flaş bir transfer iddiası ortaya atılarak 4 ülkeden talibi olduğu ve sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkandığı aktarıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
SÖZLEŞME UZATMA GÖRÜŞMELERİ TIKANDI
İspanyol basınından Mundo Deportivo, Gabonlu futbolcuyla sarı-kırmızılılar arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkandığını yazdı.
Her iki tarafın görüşmelere açık olduğu fakat deneyimli orta sahanın yeni bir maceraya yelken açmak istediği kaydedildi.
4 ÜLKEDEN TALİP VAR
Lemina'ya İngiltere, İspanya, Katar ve Suudi Arabistan'dan taliplerin çıktığı; önceliğinin ise Premier Lig olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın önemli bir maaş artışı ve sportif projeyle Lemina'yı takımda tutmak istediği de haberin detaylarında yer aldı.
Mario Lemina geçtiğimiz sezon 41 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 679 dakika sahada kaldı.