Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?
Juventus'ta sergilediği performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında İtalyan ekibinden açıklama geldi. Juve'nin CEO'su Damien Comolli, milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İtalya Serie A'da bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini son maçta kaçıran ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Juventus'ta başarısızlık masaya yatırıldı.
Juventus CEO'su Damien Comolli, kulübün bu sezon için hedeflerine ulaşamadığını itiraf ederken, özellikle Şampiyonlar Ligi biletinin son maçta kaçması sonrası sorumluluğu üstlendiğini belirtti.
Fransız futbol adamı, İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Dördüncülüğü kaçırmak kabul edilmesi zor bir durum. Son haftalara kadar hedefin içindeydik ancak Fiorentina yenilgisi her şeyi değiştirdi. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Juventus'un hedefi her zaman zirve olmalı. Eğer bunu başaramıyorsak eksiklerimizi açık şekilde görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
LUCIANO SPALLETTI'YE TAM DESTEK
Comolli, başarısızlıpa rağmen teknik direktörleri Luciano Spalletti'ye sonuna kadar güvendiklerini ve transfer çalışmalarına başladıklarını da belirterek, "Transfer listesini birlikte oluşturuyoruz. Spalletti'nin taleplerini dikkate alıyoruz ve projeye tamamen dahil olmuş durumda. Onun Juventus'u yeniden üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu yüzden kulüpte uzun vadeli düşünülmesini istedim." dedi.
Comolli, bu sezon sergilediği performansla takımın en dikkat çekici ismi olan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında da konuştu.
"KENAN YILDIZ TAKIMDA KALACAK"
21 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını duyuran Fransız yönetici, "Kenan kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi" şeklinde konuştu.