Beşiktaş'a kötü haber! Filipe Luis Monaco ile anlaştı
Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüştüğü Filipe Luis'in Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile anlaştığı öne sürüldü.
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
1
Beşiktaş'ta Önder Özen'in futbol direktörlüğüne getirilmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazanırken, siyah-beyazlıların 1 numaralı hoca adayı Filipe Luis'ti...
2
Brezilyalı teknik adamla bir süre önce görüşen ve beklemeye geçen siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
3
Filipe Luis'in Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaştığı öne sürüldü.
4
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 41 yaşındaki teknik adam, Monaco'nun teklifini kabul etti.
5
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Tarafların Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atması beklenirken, transfer sürecini kulübün sportif direktörü Thiago Scuro'nun yönettiği ifade edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ