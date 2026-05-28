Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fransa Beşiktaş Beşiktaş'a kötü haber! Filipe Luis Monaco ile anlaştı

        Beşiktaş'a kötü haber! Filipe Luis Monaco ile anlaştı

        Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüştüğü Filipe Luis'in Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile anlaştığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta Önder Özen'in futbol direktörlüğüne getirilmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazanırken, siyah-beyazlıların 1 numaralı hoca adayı Filipe Luis'ti...

        2

        Brezilyalı teknik adamla bir süre önce görüşen ve beklemeye geçen siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

        3

        Filipe Luis'in Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaştığı öne sürüldü.

        4

        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 41 yaşındaki teknik adam, Monaco'nun teklifini kabul etti.

        5

        2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

        Tarafların Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atması beklenirken, transfer sürecini kulübün sportif direktörü Thiago Scuro'nun yönettiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı

        Giresun'da 23 Mayıs Cumartesi gecesi Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü TIR'ın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları dün Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti