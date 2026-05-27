Aslı Bekiroğlu: Bedenim deforme olduğu için mutsuzum

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle zor günler geçirmişti. Operasyon esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi üzerine daha önce altı kez ameliyat olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

8 Nisan'da yedinci kez ameliyat masasına yatan oyuncu, sevenlerinden dua istemiş ve aynı ay içinde taburcu olmuştu.

Oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktüğü bir paylaşım yaptı.

"BU DURUM HER KADIN İÇİN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor; bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor. Ne kadar burada aksini göstersem de Instagram'da sadece gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum. Şu anda ve her kötü anımda hiç sıkılmadan, şikayet etmeden yanımda olup beni güldürdüğün ve sevdiğin için teşekkür ederim.