Günlerce süren kahkaha nöbetleri yüzünden okullar kapandı: Tarihin en gizemli kahkaha salgını

1962 yılında Afrika ülkesi Tanganyika’da başlayan sıra dışı bir olay, yıllardır dünyanın en ilginç toplu psikolojik vakalarından biri olarak gösteriliyor. Tarihe “kahkaha salgını” olarak geçen olayda yüzlerce insan, günler hatta aylar boyunca kontrol edilemeyen kahkaha nöbetleri yaşadı.

HER ŞEY BİRKAÇ ÖĞRENCİNİN GÜLMESİYLE BAŞLADI

Salgının çıkış noktası, bugün Tanzanya sınırları içinde bulunan Tanganyika’daki Kashasha adlı kız yatılı okuluydu. Kaynaklara göre birkaç öğrencinin aniden gülmeye başlamasıyla ortaya çıkan durum, kısa sürede kontrolden çıktı.

Başlangıçta basit bir şaka ya da geçici bir durum gibi görülen olay, günler boyunca devam etti. Bazı öğrenciler durmadan gülüyor, bazıları ise ağlama krizleri, huzursuzluk ve panik belirtileri gösteriyordu. Ders işlenemez hale gelirken okul yönetimi ne yaşandığını anlamakta zorlandı.

