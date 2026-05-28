        Günlerce süren kahkaha nöbetleri yüzünden okullar kapandı: Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        1962 yılında bugün Tanzanya sınırları içinde bulunan Tanganyika'da başlayan sıra dışı olayda, bir yatılı okulda ortaya çıkan kontrolsüz kahkaha nöbetleri kısa sürede köylere yayıldı. Günlerce süren kriz nedeniyle okullar kapatıldı, yüzlerce kişi etkilendi ve olay yıllar sonra "toplu psikojenik hastalık" örneklerinden biri olarak tarihe geçti.

        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 08:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        1962 yılında Afrika ülkesi Tanganyika’da başlayan sıra dışı bir olay, yıllardır dünyanın en ilginç toplu psikolojik vakalarından biri olarak gösteriliyor. Tarihe “kahkaha salgını” olarak geçen olayda yüzlerce insan, günler hatta aylar boyunca kontrol edilemeyen kahkaha nöbetleri yaşadı.

        HER ŞEY BİRKAÇ ÖĞRENCİNİN GÜLMESİYLE BAŞLADI

        Salgının çıkış noktası, bugün Tanzanya sınırları içinde bulunan Tanganyika’daki Kashasha adlı kız yatılı okuluydu. Kaynaklara göre birkaç öğrencinin aniden gülmeye başlamasıyla ortaya çıkan durum, kısa sürede kontrolden çıktı.

        Başlangıçta basit bir şaka ya da geçici bir durum gibi görülen olay, günler boyunca devam etti. Bazı öğrenciler durmadan gülüyor, bazıları ise ağlama krizleri, huzursuzluk ve panik belirtileri gösteriyordu. Ders işlenemez hale gelirken okul yönetimi ne yaşandığını anlamakta zorlandı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        YETKİLİLER OKULU KAPATMAK ZORUNDA KALDI

        Kahkaha nöbetlerinin öğrenciden öğrenciye yayılmasıyla birlikte okulda büyük bir panik ortamı oluştu. Kaynaklara göre öğretmenler ve yetkililer durumu kontrol altına alamayınca sonunda okulu kapatma kararı aldı.

        Yüzlerce öğrenci evlerine gönderildi ancak bu karar salgını durdurmadı. Öğrencilerin köylerine dönmesinin ardından benzer belirtiler çevredeki yerleşim bölgelerinde de görülmeye başladı. Böylece olay yalnızca bir okulun problemi olmaktan çıktı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        KAHKAHA NÖBETLERİ KÖYLERE DE YAYILDI

        Akademik çalışmalara göre kahkaha nöbetleri zamanla farklı köylere yayıldı. Bazı insanlar kısa süre etkilenirken, bazı vakalarda belirtilerin aylar boyunca sürdüğü aktarıldı.

        Bölgede günlük yaşam ciddi şekilde aksadı. Okullar kapanırken, aileler çocuklarının neden böyle davrandığını anlamaya çalışıyordu. Olayın nasıl yayıldığı ise uzun süre çözülemedi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        DOKTORLAR FİZİKSEL BİR NEDEN BULAMADI

        Dönemin doktorları salgının kaynağını bulmak için bölgede incelemeler yaptı. Ancak kaynaklara göre bulaşıcı bir hastalık ya da fiziksel bir enfeksiyona dair net kanıt bulunamadı.

        1963 tarihli tıbbi raporda uzmanlar, insanların benzer belirtiler göstermesine rağmen ortak bir biyolojik hastalığın tespit edilemediğini yazdı. Bu durum, olayın daha farklı bir nedenle ortaya çıkmış olabileceği düşüncesini güçlendirdi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        EN GÜÇLÜ İHTİMAL PSİKOLOJİK BASKIYDI

        Yıllar sonra yapılan araştırmalarda uzmanlar, olayın büyük ihtimalle “toplu psikojenik hastalık” olduğunu değerlendirdi. Yani yoğun stres ve psikolojik baskının, bir grup insan üzerinde fiziksel belirtilere dönüşmesi.

        Harvard Üniversitesi’nde yayımlanan çalışmada, Tanganyika’nın o dönemde yeni bağımsızlığını kazanmış bir ülke olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacılar; toplumsal değişim, eğitim baskısı ve gençler üzerindeki stresin bu sıra dışı reaksiyonu tetiklemiş olabileceğini düşünüyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        DIŞARIDAN KOMİK GÖZÜKSE DE CİDDİ BİR KRİZDİ

        Uzmanlara göre olayın en yanlış anlaşılan tarafı ise “komik” bir hikâye gibi anlatılması. Çünkü kaynaklar, insanların aslında oldukça zorlayıcı bir süreç yaşadığını gösteriyor.

        Bazı öğrencilerin eğitim hayatı aksarken, ailelerin büyük endişe yaşadığı ve bölgedeki günlük düzenin bozulduğu belirtiliyor. Bu nedenle kahkaha salgını, bugün hâlâ psikoloji ve sosyoloji alanlarında incelenen önemli vakalardan biri kabul ediliyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        TARİHE GEÇEN SIRA DIŞI OLAY

        1962 Tanganyika kahkaha salgını, insan psikolojisinin toplu davranışlar üzerindeki etkisini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak görülüyor. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen olayın hâlâ konuşulmasının nedeni de tam olarak bu.

        Çünkü uzmanlara göre bu vaka, stresin ve sosyal baskının insan bedeni üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceğini gösteren sıra dışı bir tarihsel olay olmayı sürdürüyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: The Central Africian Journal of Medicine 1963, Harvard Üniversitesi çalışması, Atlas Obscura, The laughter of the 1962 Tanganyika ‘laughter epidemic’ makalesi

