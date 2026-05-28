Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler: 1. Elizabeth’in şeker tutkusu tarihe ilginç bir iz bıraktı

ŞEKER O DÖNEMDE YALNIZCA ZENGİNLERİN ULAŞABİLDİĞİ BİR LÜKSTÜ

Bugün hemen her evde bulunan şeker, 16. yüzyıl İngiltere’sinde son derece pahalı ve ulaşılması zor bir üründü. İngiltere’ye ithal edilen şeker yalnızca saray çevresi ve aristokratların düzenli olarak tüketebildiği bir lüks olarak görülüyordu.

Bu nedenle şeker tüketimi zamanla yalnızca bir beslenme alışkanlığı değil, aynı zamanda bir statü göstergesine dönüştü. Özellikle gösterişli sofralarda sunulan şekerli yiyecekler, dönemin zenginlik sembollerinden biri haline geldi.

