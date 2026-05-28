Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler: 1. Elizabeth’in şeker tutkusu tarihe ilginç bir iz bıraktı
16. yüzyıl İngiltere'sinde şeker tüketebilmek zenginlik göstergesiydi. Tatlıya düşkünlüğüyle bilinen Kraliçe 1. Elizabeth ise çürüyen ve kararan dişleriyle bu dönemin en dikkat çekici zenginlik sembollerinden biri haline geldi.
ŞEKER O DÖNEMDE YALNIZCA ZENGİNLERİN ULAŞABİLDİĞİ BİR LÜKSTÜ
Bugün hemen her evde bulunan şeker, 16. yüzyıl İngiltere’sinde son derece pahalı ve ulaşılması zor bir üründü. İngiltere’ye ithal edilen şeker yalnızca saray çevresi ve aristokratların düzenli olarak tüketebildiği bir lüks olarak görülüyordu.
Bu nedenle şeker tüketimi zamanla yalnızca bir beslenme alışkanlığı değil, aynı zamanda bir statü göstergesine dönüştü. Özellikle gösterişli sofralarda sunulan şekerli yiyecekler, dönemin zenginlik sembollerinden biri haline geldi.
KRALİÇE ELIZABETH TATLIYA DÜŞKÜNLÜĞÜYLE BİLİNİYORDU
İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth hakkında en çok konuşulan detaylardan biri de yoğun şeker tüketimiydi. Tarih kaynaklarına göre kraliçenin tatlıya oldukça düşkün olduğu ve bunun zamanla dişlerinde ciddi hasarlara yol açtığı belirtiliyor.
Kaynaklarda Elizabeth’in dişlerinde çürükler oluştuğu, dişlerinin koyu bir renge döndüğü ve ağız sağlığının giderek kötüleştiği aktarılıyor. Dönemin yetersiz diş bakımı yöntemleri de bu sürecin daha da ağırlaşmasına neden oldu.
YABANCI ZİYARETÇİLER BİLE KRALİÇENİN DİŞLERİNDEN SÖZ EDİYORDU
Kraliçenin dişleri yalnızca saray çevresinde değil, dönemin yabancı ziyaretçilerinin kayıtlarında da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
1599 yılında İngiltere’ye gelen Alman gezgin Paul Hentzner, Elizabeth’in dişlerinin yoğun şeker tüketimi nedeniyle koyu göründüğünü yazdı. Bazı kaynaklarda ise diş problemleri nedeniyle konuşmasının zor anlaşıldığı ve ağzını çok fazla açmadan konuşmaya çalıştığı belirtiliyor.
KARARMIŞ DİŞLER ZENGİNLİKLE İLİŞKİLENDİRİLİYORDU
16. yüzyıl İngiltere’sinde kararmış dişler bugünkü gibi yalnızca sağlık problemi olarak görülmüyordu. Çünkü bu görüntü, kişinin düzenli şekilde şeker tüketebilecek kadar varlıklı olduğuna işaret ediyordu.
Bu nedenle yoğun şeker tüketiminin yol açtığı diş problemleri zamanla aristokrasiyle özdeşleşmeye başladı. Şeker tüketebilmek, dönemin toplum yapısında ekonomik güç ve yüksek sosyal statü anlamına geliyordu.
TUDOR DÖNEMİNDE DİŞ TEDAVİLERİ OLDUKÇA İLKEL KALIYORDU
Kaynaklara göre Tudor döneminde diş bakımı bugünkü standartların çok gerisindeydi. Diş çürükleri yaygın olmasına rağmen etkili tedavi yöntemleri bulunmuyordu.
Bu nedenle özellikle yoğun şeker tüketen aristokratlarda ağız ve diş problemleri daha görünür hale geliyordu. Kraliçe Elizabeth’in yaşadığı diş sorunları da dönemin beslenme alışkanlıkları ve yetersiz diş sağlığı koşullarının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak görülüyor.
Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen 1. Elizabeth ve dişleri hakkındaki hikâyeler hâlâ tarih meraklılarının en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.
