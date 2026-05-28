"349 sayısını bulana büyük ödül vaadi" yanlış basılan şişe kapaklarıyla koca bir krize döndü: Halk öfkeyle sokaklara döküldü

1 MİLYON FİLİPİN PESOSU VADEDEN KAMPANYA HALKI UMUTLANDIRDI

1992 yılında uluslararası bir içecek firması, Filipinler’de satışlarını artırmak için “Number Fever” adlı büyük bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya yalnızca o markanın içeceğini değil, 3 tane daha büyük içecek markasını da kapsıyordu.

Şişe kapaklarının içine basılan numaralar, televizyonda açıklanan rakamlarla eşleşirse para ödülü kazandırıyordu. Küçük ödüllerden başlayan sistemin büyük ödülü ise 1 milyon Filipin pesosuydu (güncel kur ile 740 bin 587 TL). Kısa sürede ülke çapında büyük ilgi gören kampanya, içicek şirketi için ilk etapta ciddi bir başarıya dönüştü; satışlar arttı, şirketin Filipinler’deki pazar payı da dikkat çekici şekilde yükseldi.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur