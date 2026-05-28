        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı | Son dakika haberleri

        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!

        Muş'ta, 2016 yılında cinayet işleyen ve 10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı 45 yaşındaki Faruk S., Erzurum'da, yüz tanıma kameralarıyla tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan zanlının, "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 08:08 Güncelleme:
        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, arananların yakalanmasında ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

        FOTOĞRAFLA ANLIK KARŞILAŞTIRMA YAPIYOR

        AA'da yer alan habere göre söz konusu kameralar, güvenlik güçlerinin veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntülerle karşılaştırma yapıyor.

        SİSTEM OTOMATİK BİLDİRİM VERİYOR

        Eşleşme durumunda sistem ekiplere aranan kişinin kameralarca tespit edildiğine dair otomatik bildirim gönderiyor.

        CİNAYET ZANLISI 10 YILDIR ARANIYORDU

        Bu kapsamda 2016'nın mayıs ayında Muş'ta, cinayet işleyen ve o günden beri aranan Faruk S. (45), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.

        ZANLI TUTUKLANDI

        Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek Faruk S'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        "KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME"

        Ayrıca Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen zanlının, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
