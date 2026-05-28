Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar

ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD İran içinde yeni saldırılar düzenledi; bir askeri tesisi hedef aldı ve İran'a ait saldırı amaçlı insansız hava araçlarını düşürdü. Bunun ardından İran'ın, Kuveyt'te bulunan bir Amerikan hava üssüne misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturan dört İran yapımı tek yönlü saldırı dronunu düşürdü.

Yetkililer, İran'ın Bender Abbas kentinde beşinci bir dronu fırlatmaya hazırlanan bir yer kontrol istasyonunun da saldırılarla vurulduğunu söyledi. Bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu eylemler ölçülüydü, tamamen savunma amaçlıydı ve ateşkesi korumayı hedefliyordu" dedi.

Yaklaşık iki saat sonra İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları'nın saldırılara misilleme olarak "saldırının kaynağı olan" Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ordusu ise yerel saatle sabah 06.00'dan kısa süre önce hava savunma sistemlerinin füze ve drone tehditlerini engellediğini doğruladı.

HÜRMÜZ'Ü GEÇMEYEN ÇALIŞAN DÖRT GEMİYE ATEŞ AÇILDI

Karşılıklı saldırılar sürerken İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan dört gemiye de ateş açtığı bildirildi. İran devlet televizyonu Telegram paylaşımında, "Dört gemi güvenlik güçleriyle koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'ne girmeye çalıştı" denildi. Olayın yerel saatle yaklaşık 00.35'te gerçekleştiği belirtilirken gemilere ilişkin ayrıntı verilmedi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRILAR

Yeni saldırılar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran, Umman ve Hürmüz Boğazı hakkındaki sert açıklamaları, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerde ABD ile İran arasında ne kadar büyük görüş ayrılıkları olduğunu ortaya koydu. Bu sırada İsrail de Lübnan'da geniş çaplı saldırılar düzenledi ve güneyde büyük bir bölgeyi yeni savaş alanı ilan etti.

"YA ANLAŞMA OLACAK YA DA İŞİ BİTİRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Hafta sonu bir anlaşmanın yakın olduğunu söyleyen Trump, dün yaptığı açıklamada Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde "işi bitirmekle" tehdit etti.

Beyaz Saray'daki ve televizyonlardan canlı yayımlanan kabine toplantısında konuşan Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor. Şimdiye kadar bir sonuca ulaşamadılar. Biz memnun değiliz ama olacağız" dedi.

Trump, "Ya bu olacak ya da işi tamamen bitirmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

İran'ın "son nefesiyle müzakere ettiğini" öne süren Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimlerin kendisini küresel ekonomiyi sarsan bu savaşı sona erdirmek için aceleci bir anlaşmaya zorlamayacağını söyledi. Trump ve ABD'li yetkililer, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarının ardından savaşın dört ila altı hafta içinde sona ereceğini sık sık dile getirmişti.

Trump, kabine toplantısında ayrıca, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı birlikte kontrol edeceği geçici bir düzenleme ihtimali sorulduğunda ABD müttefiki Umman’a yönelik bir uyarıda bulunur gibi konuştu.

Trump, boğazın "herkese açık" olacağını söyledi ve "Umman da herkes gibi davranacak, aksi takdirde onları havaya uçurmak zorunda kalırız" dedi.

BEYAZ SARAY İRAN DEVLET TELEVİZYONUNU YALANLADI

İran devlet televizyonu daha önce, ticari deniz taşımacılığını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere döndürecek ve İran ile Umman'ın boğaz trafiğini birlikte yöneteceği gayriresmi bir anlaşma taslağını ele geçirdiğini iddia etmişti. Beyaz Saray ise bu haberi "tamamen uydurma" olarak nitelendirdi.

NETANYAHU: LÜBNAN'A OPERASYONLAR DERİNLEŞECEK

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada ordusunun Lübnan'daki operasyonlarını "derinleştirdiğini" söyledi. Gece boyunca İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki stratejik bir nehir hattında Hizbullah güçleriyle çatışırken İsrail birlikleri daha kuzeye ilerledi. Hizbullah ise İsrail'in güneyde ilan ettiği "sarı çizginin" hemen ötesindeki stratejik bir kasabada İsrail güçleriyle "yakın mesafeli çatışmalar" yaşandığını duyurdu.

İsrail ordusu hafta başından bu yana 550 hedefi vurduğunu açıkladı; bu, saldırılarda ciddi bir artış anlamına geliyor. Hizbullah ise savaş sona erene ve İsrail birlikleri ülkenin güneyinden çekilene kadar mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Hizbullah, Lübnan'ın İsrail'le doğrudan görüşmelerini reddederken İran'ın Washington'la yürüttüğü müzakereleri desteklediğini açıkladı.

Bu sabah erken saatlerde İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yaşayan siviller için yeni tahliye uyarıları yayımladı.