ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş

ABD-İran hattında müzakere görüşmeleri sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlerken İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD güçleri Hürmüz Boğazı yakınlarında insansız hava araçlarını düşürdü; bunun ardından Kuveyt'teki Amerikan hava üssüne saldırı düzenlendi.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı, jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla da yerini nakit ve alternatif yatırımlara bıraktı. Piyasalardaki satış baskısı, Hürmüz Boğazı yakınlarında yaşanan askeri hareketlilikle tetiklendi. Son iki seansta yüzde 2,6 değer kaybeden ons altın yeni işlem gününde yüzde 1 oranında ek kayıpla 4.405 dolar seviyelerine geriledi.

Onsu takip eden gram altın ise 6 bin 464 TL'den yükselişini sürdürüyor.

Çeyrek altın 10 bin 568 TL'den Cumhuriyet altını ise 41 bin 147 TL'den işlem görüyor.