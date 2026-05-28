        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9026 %0,00
        EURO 53,2801 %-0,17
        GRAM ALTIN 6.464,73 %-1,72
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,67 %-2,29
        BITCOIN 72.777,00 %-3,15
        GBP/TRY 61,5343 %-0,17
        EUR/USD 1,1608 %-0,15
        BRENT 96,95 %2,82
        ÇEYREK ALTIN 10.569,83 %-1,72
        Haberler Ekonomi Altın ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş

        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş

        Altın fiyatları, ABD-İran geriliminin yeniden artması ve barış görüşmelerini sekteye uğratması sonrası düşüş serisini sürdürüyor

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABD-İran hattında müzakere görüşmeleri sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlerken İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD güçleri Hürmüz Boğazı yakınlarında insansız hava araçlarını düşürdü; bunun ardından Kuveyt'teki Amerikan hava üssüne saldırı düzenlendi.

        Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı, jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla da yerini nakit ve alternatif yatırımlara bıraktı. Piyasalardaki satış baskısı, Hürmüz Boğazı yakınlarında yaşanan askeri hareketlilikle tetiklendi. Son iki seansta yüzde 2,6 değer kaybeden ons altın yeni işlem gününde yüzde 1 oranında ek kayıpla 4.405 dolar seviyelerine geriledi.

        Onsu takip eden gram altın ise 6 bin 464 TL'den yükselişini sürdürüyor.

        Çeyrek altın 10 bin 568 TL'den Cumhuriyet altını ise 41 bin 147 TL'den işlem görüyor.

        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
