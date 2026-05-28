Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş

ABD-İran hattında müzakere görüşmeleri sürerken tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlerken İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD güçleri Hürmüz Boğazı yakınlarında insansız hava araçlarını düşürdü; bunun ardından Kuveyt'teki Amerikan hava üssüne saldırı düzenlendi.

Küresel piyasalar da saldırıların yeniden artması ve Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşan sıcak çatışma haberlerinden etkilendi. Bloomberg HT verilerine göre Brent ham petrolü vadeli işlemleri, ABD'nin İran hedeflerine yönelik operasyonlarının ardından yaklaşık yüzde 4,2 oranında değer kazanarak varil başına 98 doların üzerini gördü.

Bölgedeki askeri hareketlilik, küresel deniz yoluyla taşınan petrolün beşte birinin geçtiği kritik ticaret rotalarında arz kesintisi endişelerini zirveye taşıdı.