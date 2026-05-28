Dünyada boşta olan en iyi teknik direktörler!
Futbolda 2025/2026 sezonunun sonuna gelinirken Dünya Kupası öncesi takım çalıştırmayan teknik adamlar da belli oldu. İşte dünya futbolunda iz bırakmış ve boşta olan teknik direktörler...
Zinedine Zidane
Real Madrid döneminde büyük başarılara imza atan Zidane, 2021 yılından beri takım çalıştırmamasına rağmen dev kulüplerin radarında.
Jorge Sampaoli
Kariyerinde birçok önemli kulübü çalıştıran Arjantinli hoca, son olarak Atletico Mineiro'nun başında görev yaptı.
Oliver Glasner
Crystal Palace kariyerini UEFA Konferans Ligi zaferiyle sonlandıran Glasner, boşa çıkan hocalardan birisi oldu.
Xavi Hernandez
İspanyol teknik direktör, Barcelona döneminin ardından yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmıyor.
Maurizio Sarri
Deneyimli İtalyan teknik direktör, son olarak Serie A ekibi Lazio'yu çalıştırdı.
Jurgen Klopp
Efsane isim Klopp, başarılarla dolu geçen Liverpool kariyerinin ardından uzun süredir takım çalıştırmıyor.
Dino Toppmöller
Teknik direktörlük kariyerindeki ilk üst seviye kulübü olan Frankfurt'tan 18 Ocak 2026 tarihinde ayrıldı.
Ernesto Valverde
İspanyol futbolunun tecrübeli isimlerinden Valverde, son olarak Bilbao'yu çalıştırdı.
Ruben Amorim
Manchester United'ın başında beklentilerin altında kalan Amorim, 63 maç görev yaptı ve sene başında bıraktı.
Bruno Lage
Portekizli çalıştırıcı, 17 Eylül 2025'te Benfica'dan ayrıldı. Görev yaptığı sürede 66 maça çıkan Lage, 2.23 puan ortalaması tutturmuştu.
Ange Postecoglou
Avustralyalı çalıştırıcı, kariyerindeki son teknik direktörlük görevini Nottingham Forest'ta yaptı.
Pep Guardiola
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Guardiola, son olarak Manchester City'de görev yaptı.
Igor Tudor
Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Tudor, kurtarıcı olarak göreve geldiği Tottenham'ın başında 7 maç kalabilmişti.
Sean Dyche
İngiltere Premier League'in en çok maça çıkan hocalarından Sean Dyche, son olarak Nottingham Forest'ı çalıştırdı.
Enzo Maresca
Chelsea ile arasındaki ilişkiyi ocak ayında bitiren Enzo Maresca'nın Manchester City ile anlaşması bekleniyor.
Filipe Luis
İsmi birçok Avrupa devi ile anılan Filipe Luis, Flamengo'dan 3 Mart tarihinde ayrılmıştı.
Antonio Conte
Dünyanın en iyileri arasında yer alan Conte, sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli'deki görevinden ayrıldı.
Gennaro Gattuso
Son olarak İtalyan milli takımını çalıştıran Gattuso, Nisan ayında görevinden ayrılmıştı.