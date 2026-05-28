        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Siyasi partilerde bayramlaşma programları: AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk bayramlaşma | Son dakika haberleri

        AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk bayramlaşma

        Siyasi partilerde bayramlaşma programları düzenleniyor. CHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti. 3 bayram sonra ilk bayramlaşmada, AK Parti heyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ziyarette bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:00 Güncelleme:
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma

        Siyasi partilerde paylaşma programları düzenleniyor. AK Parti ile CHP, 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı.

        AK Parti'yi ziyareti eden CHP heyeti temsilcisi CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kurban yakınlaşmadır. Tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde gerek Türkiye etrafındaki ülkelerle mutlu müreffeh bir dünya inşa etmektir. Bayramlar da bazı şeylerin hatırlatıcısıdır. Bizler kardeşiz daha ötesi yok. Bu coğrafyanın huzuru için tüm partilerle gereken her şeyi yapacağız. " ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da, "Bayram muhabbeti artırıp mesafeleri azaltır. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır. Hep beraber Türkiye davasına millet davasına omuz vereceğiz." dedi. Aynı dakikalarda AK Parti heyeti de CHP'yi ziyaret etti.

        AK PARTİ HEYETİ CHP'Yİ ZİYARET ETTİ

        İHA'nın haberine göre de Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri başladı. Bu kapsamda CHP ile AK Parti 3 bayram sonra yeniden bayramlaştı.

        Genel Merkez’de gerçekleştirilen ziyarette CHP’nin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. CHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

        AK Parti’nin ziyaret heyetinde ise heyet başkanı olarak Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

        Ziyarette emeklilerin ve ülkenin sorunlarına değinildi. Ardından Resul Kurt, CHP’nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Kurt, "Kırgınlıklar, unutulur. Hep beraberiz Meclis'te, her zaman karşılık sevgi çerçevesinde. Hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak" diye konuştu.

        Sevda Erdan Kılıç ise, "Bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek daha çok konuşsak sonuçta çözüm işi siyaset işi. Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o" ifadelerini kullandı. Heyete Gaziantep baklavası ikram edildi ve karşılıklı hediye verildi.

        DEM PARTİ, MHP'YE BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) de, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ziyaretinde bulundu.

        DEM Parti Kurban Bayramı dolayısıyla MHP’ye bayram ziyaretinde bulundu. MHP’de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’in karşıladığı DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı.

        Ziyarette Terörsüz Türkiye süreci konuşuldu. DEM Parti heyetinden Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Terörsüz Türkiye sürecinde bayramdan sonra somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ise Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu sorunlarını geride bıraktığında daha da güçlü olacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatmak için her iki parti temsilcisi de binlerce görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

