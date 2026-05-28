David Beckham ve Victoria Beckham ailece İspanya tatilinde
İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu olan David Beckham, eşi Victoria Beckham ve çocuklarıyla birlikte, İspanya'nın Ibiza kentinde lüks yatla tatil yaparken görüntülendi
David Beckham, eşi Victoria Beckham ve çocuklarıyla İspanya tatiline çıktı. İngiliz aile, lüks yatla Ibiza şehrindeki Formentera Adası'nda Akdeniz güneşinin tadını çıkarırken görüntülendi.
İngiliz Milli Takımı'nın eski kaptanı, eşi Victoria Beckham, kızları Harper, oğulları Romeo ve Romeo'nun kız arkadaşı Kim Turnbull ile birlikte, lüks yatın güvertesinde fotoğraflandı.
Beckham ailesi, birkaç gün boyunca paparazzilerin merceğine takılan fotoğraflarında, kâh yattan denize girerken, kâh kıyıda yemeğe giderken görüldü.
Şimdi ortak sahibi olduğu Inter Miami takımını yöneten eski futbolcu David Beckham, tatildeki fit haliyle dikkat çekti.
Denizin ortasında demirleyen aile, tekneyle Formentera'ya geçerek ailece keyifli zaman geçirdi.
Tüm tatil boyunca Beckham'lar ve Romeo'nun kız arkadaşı birlikte hareket etti.
Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan Beckham ailesine, kendileriyle birlikte yaşayan diğer oğulları Cruz eşlik etmedi.
Ailenin, Nicola Peltz ile evli olan en büyük oğulları Brooklyn ile arası açık. Bu nedenle uzun süredir birlikte görüntü vermiyorlar.
Lüks yatla tatilde görüntülenen David ve Victoria Beckham'ın toplam serveti bu yıl önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
Eski Manchester United ve İngiltere Milli Takımı futbol yıldızı David Beckham, Sunday Times'ın 2026 Zenginler Listesi'ne göre İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu oldu.
David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın toplam serveti bu yıl tahmini olarak 1,185 milyar sterline ulaştı.
Bu durum onları, serveti 2 milyar sterlin olarak tahmin edilen eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone'un ailesinin ardından, Birleşik Krallık'ın en zengin sporcuları listesinde ikinci sıraya taşıdı.
2013'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Beckham, şu anda değeri 1,45 milyar dolar olarak hesaplanan Amerikan kulübü Inter Miami'nin ortak sahiplerinden biri. 51 yaşındaki eski futbol yıldızı, aynı zamanda dev markaların elçiliğini de üstleniyor.
Victoria Beckham'ın servetinin büyük bir kısmı da başlangıçta Spice Girls adlı pop grubunun üyesi olarak ün kazandıktan sonra kurduğu moda markasından kaynaklanıyor.
Harper Beckham
Romeo Beckham