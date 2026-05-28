David Beckham ve Victoria Beckham ailece İspanya tatilinde

Eski Manchester United ve İngiltere Milli Takımı futbol yıldızı David Beckham, Sunday Times'ın 2026 Zenginler Listesi'ne göre İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu oldu.

David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın toplam serveti bu yıl tahmini olarak 1,185 milyar sterline ulaştı.