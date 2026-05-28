        Yargıtay Son dakika haberi: Yargıtay'dan flaş karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi | Son dakika haberleri

        Yargıtay'dan emsal karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!

        Sık sık iş değiştirmek evlilik birlikteliğine zarar verirken, aile birliğini de derinden etkiliyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iş şartlarını bahane ederek istifa edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu bulup genç çifti boşanmasına hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Bir süredir evin içinde iki yabancıymış gibi yaşayan çiftten genç kadın, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi.

        "SÜREKLİ İŞ DEĞİŞTİRİYOR" SAVUNMASI

        Evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını dile getirdi. Mahkemede ifade veren davacı kadın, kocasının sürekli iş değiştirdiğini öne sürdü.

        BOŞANMA KARARI VERİLDİ

        Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti.

        YARGITAY: ERKEK AĞIR KUSURLU

        Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında Aile Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek, erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti.

        "EŞE İLGİ GÖSTERMEME VE SÜREKLİ ALKOL KULLANIMI"

        Kararda, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derece mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir" denildi.

