Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Hatay haberleri: Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu! | Son dakika! | Son dakika haberleri

        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!

        Hatay'da insanın kanını donduran bir baba vahşeti yaşandı. Olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin Torluk, 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin Torluk (28), oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u (3) boğdu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin Torluk, bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu.

        BABASI İHBAR ETTİ

        Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği’ne bildirdi.

        Muhammet Emin Torluk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Torluk'u gözaltına aldı. Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Öte yandan, bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan Torluk'un boşanma aşamasındaki eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, Poyraz Yetkin’e ise babası Muhammet Emin Torluk'un ailesinin baktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosikletiyle refüje çarpıp ölen kuryenin kardeşi de 4 yıl önce motosiklet kazasında ölmüş

        Bursa'da, refüje çarpıp devrilen motosikletin ölen sürücüsü Ertuğ Toker'in (39) kardeşi Ertan Toker'in de (29) 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.(DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Yargıtay'dan flaş karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
        Yargıtay'dan flaş karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti