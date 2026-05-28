Natalie Portman'ın lüks tren reklamına tepki: Orta seviye influencer

Natalie Portman, İngiliz lüks tren şirketi için yaptığı tanıtım amaçlı sosyal medya paylaşımı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. 44 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve bir arkadaşı, markanın Venedik Simplon-Orient-Express treninin özel vagonunda yolculuk yaptı.

Londra ve Venedik arasında sefer yapan trende seyahat sırasındaki konforu sergileyen bir dizi fotoğraf yükleyen Portman, lüks tren şirketine, zamanda geriye yolculuk yapmış gibi hissettiren seyahat için teşekkür etti.

Portman'ın paylaşımına, Wall Street yatırım bankacısı ve Twitter fenomeni John LeFevre'den X platformunda sert bir eleştiri geldi. "Hollywood'un işi bitti" çıkışı yapan LeFevre, alaycı bir şekilde şunları söyledi: Oscar ödüllü Natalie Portman bile orta seviye bir influencer gibi lüks tren reklamları yapıyor. Tüm sektör tükenmek üzere.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Portman, reklam seyahatinde, belirginleşen karnını gizleyen bir elbise giydi. Portman, Fransız müzisyen sevgilisi Tanguy Destable'den ilk çocuğunu bekliyor.

Natalie Portman, iki çocuğunun babası Benjamin Millepied'den 2023'te ayrıldı

Sosyal medya kullanıcıları, LeFevre'nin yorumları nedeniyle keskin bir şekilde ikiye bölündü. Bazıları onun şov dünyasının durumuna dair karamsar görüşünü paylaşırken, bazıları ona karşı çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Önceki nesiller için paha biçilmez bir gençlik kültürü unsurunun ortadan kaybolması beni çok üzüyor" derken; bir başkası, karşı çıkışını, "Gerçekten harika bir film yapılırsa, gişede harikalar yaratacaktır" sözleriyle belli etti.

"Hollywood bitti" sözlerine karşı çıkan bir başkası, "Gidip gişe rakamlarına bakın, sonra geri gelip bu gönderi için özür dileyin" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Portman, 'Profesyonel' filminde oynadığından beri reklam yapıyor, yeni bir şey değil, sadece ABD için yeni" ifadesini kullandı.

1990'lı yıllarda 'Leon' filminde çocuk oyuncu olarak ünlenen ve kendine Hollywood'da başarılı bir kariyer çizen Portman, 11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılmış, 2024'te müzisyen Tanguy Destable ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Amerikalı oyuncunun eski eşinden 14 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunuyor.