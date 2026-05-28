        Haberler Ekonomi Otomobil Gucci, Formula 1’e Alpine ile giriyor

        Lüks moda markası Gucci, 2027 sezonundan itibaren Alpine Formula 1 takımının isim sponsoru olacak. Takım, 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' adıyla yarışırken, iş birliğinin arkasında Kering CEO'su Luca de Meo'nun Renault geçmişinin etkili olduğu değerlendiriliyor

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 13:36 Güncelleme:
        Gucci, Formula 1'e giriyor

        Formula 1’de dikkat çeken iş birliklerinden biri daha duyuruldu. Lüks moda markası Gucci, 2027 sezonundan itibaren Alpine Formula 1 takımının isim sponsoru olacak.

        Takım, gelecek sezondan itibaren 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' adıyla yarışacak.

        İş birliği kapsamında Gucci, 'Gucci Racing' adı verilen yeni bir oluşumu da hayata geçiriyor. Şirket, bu yapının performans, hassasiyet, disiplin ve mükemmeliyet değerlerini lüks ve sporun kesişim noktasında bir araya getireceğini açıkladı.

        Yeni dönemde Alpine takımının araç tasarımı da değişecek. Takımın mevcut mavi ve pembe renklerinin yerini Gucci’nin kurumsal renklerinin alacağı bildirildi.

        "KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİ FIRSATLAR YARATACAK"

        Alpine Yönetici Danışmanı Flavio Briatore, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, "Formula 1’de Gucci gibi prestijli bir markayla isim sponsorluğu anlaşması yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu ortaklığın küresel ölçekte önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorum" dedi.

        Gucci Başkanı ve CEO’su Francesca Bellettini ise anlaşmanın marka açısından yeni bir dönemi temsil ettiğini söyledi. Bellettini, "Gucci, Formula 1 tarihinde isim sponsorluğu üstlenen ilk lüks moda markası oluyor. Formula 1 bugün performans, kültür ve küresel erişimin eşsiz birleşim noktası haline geldi. Alpine bu vizyonu hayata geçirmek için doğru partner" değerlendirmesinde bulundu.

        Gucci Racing oluşumunun yalnızca pist üzerindeki görünürlükten ibaret olmadığını kaydeden Bellettini, markanın gelecekteki büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olacağını ifade etti.

        CEO'NUN KARİYERİ İŞBİRLİĞİNE YOL AÇTI

        Öte yandan, söz konusu işbirliğinin arkasında şirketin CEO'sunun geçmişinin etkili olduğu belirtiliyor.

        Öyle ki, Gucci'nin bağlı olduğu Kering'in CEO'su Luca de Meo, 2020-2025 döneminde ise bünyesinde de Alpine'ı da bulunduran Renault Group'un CEO'luk görevini yürütmüştü.

        Dolayısı ile Gucci'nin Formula 1'e girişinin arka planında, Luca de Meo’nun otomotiv ve moda dünyasını bir araya getiren vizyonunu etkili olmuş gibi görünüyor.

