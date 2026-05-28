Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da trafik yoğunluğu yaşandı. Tatil için kente gelen vatandaşlar nedeniyle oluşan araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreye ulaştı
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 13:25
9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayramlaşma ve kurban kesim işlemlerinin ardından tatil bölgelerine yöneldi.
İKİ İLÇE ARASINI KONVOY KAPATTI
Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte Muğla girişlerinde yoğunluk meydana geldi.
Muğla’nın Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı.
SÜRÜCÜLERE "DİKKAT" UYARISI
Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
