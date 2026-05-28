Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!

Avrupa Birliği, dijital platformlara yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Hızlı yükselişiyle dikkat çeken Çin merkezli Temu, AB düzenleyicileri tarafından verilen en ağır cezalardan birini aldı. Perşembe günü açıklanan kararla Temu'ya 200 milyon Euro para cezası kesildi. Bu ceza, platformda yasadışı ürün satışlarının engellenmesinde yetersiz kalındığı gerekçesine dayanıyor.

"TEMU SİSTEMİK RİSKLERİ YETERİNCE DEĞERLENDİREMEDİ"

Avrupa Komisyonu, Temu'nun platformunda satılan yasadışı ürünlerin yarattığı sistemik riskleri titizlikle tespit edemediğini, analiz edemediğini ve değerlendiremediğini belirtti. Özellikle algoritmik tavsiye sistemleri ile influencer'lar aracılığıyla yürütülen promosyon programlarının, yasadışı ürün satışlarını artırabileceğini yeterince incelemediği vurgulandı.

Soruşturma, Avrupa tüketici örgütü BEUC ve 17 ulusal üyesi tarafından yapılan şikayetler üzerine başlatıldı. Yaklaşık iki yıldır devam eden inceleme, büyük dijital platformların yasadışı ve zararlı içeriklere karşı daha fazla sorumluluk almasını hedefleyen Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde yürütüldü.

TEMU'DAN İTİRAZ GELDİ "CEZA ORANTISIZ"

Temu, karara tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın hedeflerine saygı duyuyor ve dijital ekonomide net kuralların önemini kabul ediyor. Ancak Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz. Verilen cezayı orantısız buluyoruz." Şirket, 2024'te yapılan ilk DSA değerlendirmesinin mevcut sistemlerini yansıtmadığını, süreç boyunca Komisyon ile yapıcı bir diyalog yürüttüğünü ve o tarihten itibaren risk değerlendirmesi, platform yönetimi ile kullanıcı korumalarını önemli ölçüde güçlendirdiğini kaydetti. Temu, tüm hukuki seçeneklerini değerlendirdiğini de belirtti.

KOMİSYON, TEMU'NUN AKSİYON PLANINI İNCELEYECEK

Avrupa Komisyonu, Temu'ya 28 Ağustos tarihine kadar kapsamlı bir aksiyon planı sunması için süre tanıdı. Bu planın değerlendirilmesinin ardından iki ay içinde şirketin DSA uyumuna yeterince katkı sağlayıp sağlamadığına karar verilecek.AB Teknolojiden Sorumlu Komisyon Üyesi Henna Virkkunen, "Bu, risk yönetiminin DSA'daki temel unsurlardan biri olduğunu gösteriyor. Temu'ya çok net ve güçlü bir mesaj veriyoruz" dedi.

Virkkunen, soruşturmanın Temu'nun hizmet tasarımının bağımlılık yaratıp yaratmadığı, yasadışı ürün satışları ve tavsiye sistemleri üzerindeki incelemelerle devam edeceğini açıkladı.

Dijital Hizmetler Yasası ihlallerinde şirketlere global yıllık cirolarının yüzde 6'sına varan cezalar uygulanabiliyor. Temu'ya kesilen ceza, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'e Aralık ayında verilen 120 milyon Euro'luk cezanın ardından DSA kapsamında uygulanan ikinci büyük yaptırım oldu.