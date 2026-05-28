        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı, Gürsel Tekin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı, Gürsel Tekin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram dolayısıyla ziyaretleri kabul etti, partililerle konutunun önünde bayramlaştı. CHP Genel Merkezi'ne giden Gürsel Tekin de açıklamalarda bulundu. Tekin, "Hepimiz için aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliği ile nasıl çözebilirim? Yani adliye koridorlarında bir daha asla CHP'nin tartışılmayacağı bir süreci ve mekanizmayı başlatmak, bu kadar kolay bu iş." dedi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram dolayısıyla ziyaretleri kabul ediyor.

        İHA'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle konutunun önünde bayramlaştı ve bir süre sohbet etti. Ziyaretçiler arasında Gürsel Tekin de yer aldı.

        GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMALAR

        Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Tekin, "ABD ve İran bir araya gelebiliyorsa, bir müzakere başlatabiliyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebidir. Yani bizler gibi böyle tırnaklarıyla particilik yapan, ne bileyim işte pankart asan dayak yiyen insanlar değil. Arkadaşlarımız sayın genel başkanımız böyle bir imkan tanıdı ve iyi de oldu." ifadelerini kullandı.

        Tekin şunları kaydetti: "Her arkadaşımız iyi görevlere geldi şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. CHP’nin kurumsal kimliğini zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliği ile nasıl çözebilirim? Yani adliye koridorlarında bir daha asla CHP’nin tartışılmayacağı bir süreci ve mekanizmayı başlatmak, bu kadar kolay bu iş."

