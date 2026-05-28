Mahmut Uslu: Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!
Eski Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunduğu Gelmez Dediğin Yerden programına konuk oldu. Bu senenin bir kırılma noktası olduğunu dile getiren Uslu, Galatasaray'a 'dur' diyeceklerini ve şampiyon olacak hocayı takımın başına getireceklerini açıkladı.
"BU SENE KIRILMA NOKTASI"
2024'te seçim için Aziz Yıldırım'ı ikna edenlerden biriydim. Kötü gidişata 'dur' demek için aday olmuştuk. Bu sene bizim için kırılma noktası, bu yüzden şampiyon olmalıyız. Aziz Yıldırım'ın bu sene çok iyi bir kadrosu var.
"ÇOK CİDDİ PARALAR HARCANDI"
Fenerbahçe'nin oyuncu eksikliğini gidermediler. Stoper eksiğin vardı, almadın. Santrforun vardı, gönderdiniz; yerine adam almadınız. Transfer yapmadıkları hâlde çok ciddi paralar harcandı.
"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUZ"
Bu sene şampiyonluk sözü veriyoruz. Ya herro ya merro. Fenerbahçe'de bu sene şampiyonluk olmazsa daha büyük bir kaos olur. O yüzden Aziz Yıldırım bu sorumluluğun altına giriyor.
"F.BAHÇE RUHUNU YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ"
Parçalanmış taraftar grupları var. Taraftarı birleştireceğiz, 'Kadıköy'den çıkılmaz' mottosuna döneceğiz. Fenerbahçe ruhunu yeniden canlandıracağız. Bunu geçmişte nasıl yaptıysak bugün de yapacağımızı biliyoruz.
"2 TANE SANTRFOR ALMAMIZ LAZIM"
Önemli olan yıldız oyuncudan ziyade takım ruhu. Takıma faydalı olacak oyuncularla kadro kuracağız. Önce iki tane santrfor almamız lazım.
"ŞAMPİYON OLACAK HOCAYI GETİRECEĞİZ"
Rıdvan'ı bu kulübe kim antrenör yaptı? Aziz. İsmail ve Aykut'u kim yaptı? Aziz. Yurt dışında vizyonu daha genişletip Christoph Daum'u kim getirdi? Aziz. Mourinho'yu kim önerdi? Yine Aziz Yıldırım. Yeni hoca için görüşmeler yapılıyor. Kimsenin şüphesi olmasın, şampiyon olacak hocayı getireceğiz.
"ÖNCE KADROYU KURACAĞIZ"
Önce kadroyu kuracağız. Kurulan kadro Aziz Yıldırım'ın takımı olacak.
"MURIQI İÇİN SOMUT ADIMIMIZ YOK AMA..."
Vedat Muriqi, Türkiye'yi bilen bir oyuncu. Transfer adına somut bir adımımız yok ama olmaz da diyemeyiz.
"G.SARAY'A 'DUR' DİYECEĞİZ"
Galatasaray'ı yenecek bir kadro kurmalıyız. Bunu biz yapacağız. Galatasaray'ın şampiyonluklarına "dur" diyeceğiz. Nasıl 2000 yılında yaptıysak, bu sene de aynısını yapacağız.
"KADIKÖY'Ü YENİLMEZ HALE GETİRİRSEK ŞAMPİYONUZ"
Osimhen'li takımı durduracak kadroyu kuracağız. Kadıköy'ü yenilmez hale getirirsek şampiyon biziz.
"3 TEMMUZ'U BAŞKA KULÜP YAŞASAYDI BATMIŞTI"
3 Temmuz'u konuşmayacaksak ne konuşacağız? O süreci başka bir kulüp yaşasaydı çoktan batmıştı. Fenerbahçe'de ciddi bir devrim lazım.
"EDERSON İYİ BİR KALECİ"
Ederson geldiği zaman çok sevindim. Kendisi iyi bir kaleci, satılmazsa onunla da sorunları çözeriz.
"MOURINHO SAHA DIŞINA ÇIKTI"
Mourinho saha dışına çıktı. Biz olsaydık bunu yaptırmazdık. O sahanın içinde her şeyi yapardı ama sahanın dışındaki olayları biz yaptırmazdık. Yönetici olarak biz bunu yapardık. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde bu olmaz, antrenör işine bakacak.
"AZİZ YILDIRIM KULÜBÜ AYAKTA TUTTU"
Aziz Yıldırım, her şeye rağmen kulübü ayakta tuttu. Yönetimdeyken birçok sıkıntılı süreçten geçtik. Bu kulübü Aziz Yıldırım kadar kimse düşünmedi. En iyi transferleri biz yaptık.
"SALAH BURAYA GELMEZ"
Şu anda bence öyle bir şeyimiz yok, sağ kanatta oynuyor o. Mohamed Salah zaten gelmez buraya. Benim aldığım istihbarat Arabistan'a gidiyor. Öyle bir düşünce oldu ama konuşmayı bilmiyorum, belki de yapmıştır Aziz Yıldırım. Ben hakikaten bilmiyorum.
"OSIMHEN'İ HER TAKIM ALMAK İSTER"
Galatasaray'dan Osimhen'i almak isterdim ama bize gelmez. Bundan sonra bir yere giderse gideceği yerler belli. Osimhen gibi iyi bir oyuncuyu her takım almak ister.
"İDMANLAR İZLENİYOR MAZERETİ KABUL EDİLEMEZ"
Biz de Samandıra'daydık, İdmanlar izleniyor mazereti kabul edilemez.
"TEDESCO'NUN DÖNÜŞÜ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Ben de taraftarı çok seviyorum ama söz konusu olamaz. Görüştüklerimiz arasında o yok. Başka bir teknik direktör.
"STAT KONUSUNDA SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"
Stadın kapasitesi 64 bin 500 kişiye çıkabilir. Yöneticilerimiz çalışıyor, bir sürpriz yapabiliriz. Onun açıklamasını Aziz Bey'e bırakıyorum.
"HAKKIMIZIN YENMEDİĞİ YIL YOK"
Hakkımızın yenmediği yıl yok, mücadele etmemiz gerekiyor.