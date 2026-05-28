Mahmut Uslu: Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Eski Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu'ydu. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Mahmut Uslu cevapladı...

"BU SENE KIRILMA NOKTASI"

2024'te seçim için Aziz Yıldırım'ı ikna edenlerden biriydim. Kötü gidişata 'dur' demek için aday olmuştuk. Bu sene bizim için kırılma noktası, bu yüzden şampiyon olmalıyız. Aziz Yıldırım'ın bu sene çok iyi bir kadrosu var.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: 2024'te seçim için Aziz Yıldırım'ı ikna edenlerden biriydim. Kötü gidişata 'dur' demek için aday olmuştuk. Bu sene bizim için kırılma noktası, bu yüzden şampiyon olmalıyız. Aziz Yıldırım'ın bu sene çok iyi bir kadrosu var.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/h8D2BzH1GZ — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"ÇOK CİDDİ PARALAR HARCANDI"

Fenerbahçe'nin oyuncu eksikliğini gidermediler. Stoper eksiğin vardı, almadın. Santrforun vardı, gönderdiniz; yerine adam almadınız. Transfer yapmadıkları hâlde çok ciddi paralar harcandı.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Fenerbahçe'nin oyuncu eksikliğini gidermediler. Stoper eksiğin vardı, almadın. Santrforun vardı, gönderdiniz; yerine adam almadınız. Transfer yapmadıkları hâlde çok ciddi paralar harcandı.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/QrTh23VW6H — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUZ"

Bu sene şampiyonluk sözü veriyoruz. Ya herro ya merro. Fenerbahçe'de bu sene şampiyonluk olmazsa daha büyük bir kaos olur. O yüzden Aziz Yıldırım bu sorumluluğun altına giriyor.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Bu sene şampiyonluk sözü veriyoruz. Ya herro ya merro. Fenerbahçe'de bu sene şampiyonluk olmazsa daha büyük bir kaos olur. O yüzden Aziz Yıldırım bu sorumluluğun altına giriyor.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/YMUXlepNWs — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"F.BAHÇE RUHUNU YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ"

Parçalanmış taraftar grupları var. Taraftarı birleştireceğiz, 'Kadıköy'den çıkılmaz' mottosuna döneceğiz. Fenerbahçe ruhunu yeniden canlandıracağız. Bunu geçmişte nasıl yaptıysak bugün de yapacağımızı biliyoruz.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Parçalanmış taraftar grupları var. Taraftarı birleştireceğiz, 'Kadıköy'den çıkılmaz' mottosuna döneceğiz. Fenerbahçe ruhunu yeniden canlandıracağız. Bunu geçmişte nasıl yaptıysak bugün de yapacağımızı biliyoruz.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/rqfJg9nH6k — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"2 TANE SANTRFOR ALMAMIZ LAZIM"

Önemli olan yıldız oyuncudan ziyade takım ruhu. Takıma faydalı olacak oyuncularla kadro kuracağız. Önce iki tane santrfor almamız lazım.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Önemli olan yıldız oyuncudan ziyade takım ruhu. Takıma faydalı olacak oyuncularla kadro kuracağız. Önce iki tane santrfor almamız lazım.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/54JOFVLtdG — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"ŞAMPİYON OLACAK HOCAYI GETİRECEĞİZ"

Rıdvan'ı bu kulübe kim antrenör yaptı? Aziz. İsmail ve Aykut'u kim yaptı? Aziz. Yurt dışında vizyonu daha genişletip Christoph Daum'u kim getirdi? Aziz. Mourinho'yu kim önerdi? Yine Aziz Yıldırım. Yeni hoca için görüşmeler yapılıyor. Kimsenin şüphesi olmasın, şampiyon olacak hocayı getireceğiz.

🟡🔵 "Kimsenin şüphesi olmasın, şampiyon olacak hocayı getireceğiz."



🎙️ Mahmut Uslu: Rıdvan'ı bu kulübe kim antrenör yaptı? Aziz. İsmail ve Aykut'u kim yaptı? Aziz. Yurt dışında vizyonu daha genişletip Christoph Daum'u kim getirdi? Aziz. Mourinho'yu kim önerdi? Yine Aziz… pic.twitter.com/5X4ZRi3Kff — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"ÖNCE KADROYU KURACAĞIZ"

Önce kadroyu kuracağız. Kurulan kadro Aziz Yıldırım'ın takımı olacak.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Önce kadroyu kuracağız. Kurulan kadro Aziz Yıldırım'ın takımı olacak.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/YrPwL7V8n7 — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"MURIQI İÇİN SOMUT ADIMIMIZ YOK AMA..."

Vedat Muriqi, Türkiye'yi bilen bir oyuncu. Transfer adına somut bir adımımız yok ama olmaz da diyemeyiz.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Vedat Muriqi, Türkiye'yi bilen bir oyuncu. Transfer adına somut bir adımımız yok ama olmaz da diyemeyiz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/4k4vQkclAy — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"G.SARAY'A 'DUR' DİYECEĞİZ"

Galatasaray'ı yenecek bir kadro kurmalıyız. Bunu biz yapacağız. Galatasaray'ın şampiyonluklarına "dur" diyeceğiz. Nasıl 2000 yılında yaptıysak, bu sene de aynısını yapacağız.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Galatasaray'ı yenecek bir kadro kurmalıyız. Bunu biz yapacağız. Galatasaray'ın şampiyonluklarına "dur" diyeceğiz. Nasıl 2000 yılında yaptıysak, bu sene de aynısını yapacağız.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/s4ZXqx1JTg — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"KADIKÖY'Ü YENİLMEZ HALE GETİRİRSEK ŞAMPİYONUZ"

Osimhen'li takımı durduracak kadroyu kuracağız. Kadıköy'ü yenilmez hale getirirsek şampiyon biziz.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Osimhen'li takımı durduracak kadroyu kuracağız. Kadıköy'ü yenilmez hale getirirsek şampiyon biziz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/cOR59iP3eE — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"3 TEMMUZ'U BAŞKA KULÜP YAŞASAYDI BATMIŞTI"

3 Temmuz'u konuşmayacaksak ne konuşacağız? O süreci başka bir kulüp yaşasaydı çoktan batmıştı. Fenerbahçe'de ciddi bir devrim lazım.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: 3 Temmuz'u konuşmayacaksak ne konuşacağız? O süreci başka bir kulüp yaşasaydı çoktan batmıştı. Fenerbahçe'de ciddi bir devrim lazım.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/R0RiIvwcjE — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"EDERSON İYİ BİR KALECİ"

Ederson geldiği zaman çok sevindim. Kendisi iyi bir kaleci, satılmazsa onunla da sorunları çözeriz.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Ederson geldiği zaman çok sevindim. Kendisi iyi bir kaleci, satılmazsa onunla da sorunları çözeriz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/uS2OTk5gGJ — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"MOURINHO SAHA DIŞINA ÇIKTI"

Mourinho saha dışına çıktı. Biz olsaydık bunu yaptırmazdık. O sahanın içinde her şeyi yapardı ama sahanın dışındaki olayları biz yaptırmazdık. Yönetici olarak biz bunu yapardık. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde bu olmaz, antrenör işine bakacak.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Mourinho saha dışına çıktı. Biz olsaydık bunu yaptırmazdık.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/uM9WEUxNvT — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"AZİZ YILDIRIM KULÜBÜ AYAKTA TUTTU"

Aziz Yıldırım, her şeye rağmen kulübü ayakta tuttu. Yönetimdeyken birçok sıkıntılı süreçten geçtik. Bu kulübü Aziz Yıldırım kadar kimse düşünmedi. En iyi transferleri biz yaptık.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Aziz Yıldırım, her şeye rağmen kulübü ayakta tuttu. Yönetimdeyken birçok sıkıntılı süreçten geçtik. Bu kulübü Aziz Yıldırım kadar kimse düşünmedi. En iyi transferleri biz yaptık.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/O4xSxsox9t — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"SALAH BURAYA GELMEZ"

Şu anda bence öyle bir şeyimiz yok, sağ kanatta oynuyor o. Mohamed Salah zaten gelmez buraya. Benim aldığım istihbarat Arabistan'a gidiyor. Öyle bir düşünce oldu ama konuşmayı bilmiyorum, belki de yapmıştır Aziz Yıldırım. Ben hakikaten bilmiyorum.

💥 "Salah buraya gelmez"



🎙️ Mahmut Uslu: Şu anda bence öyle bir şeyimiz yok, sağ kanatta oynuyor o. Zaten gelmez buraya. Benim aldığım istihbarat Arabistan'a gidiyor. Öyle bir düşünce oldu ama konuşmayı bilmiyorum, belki de yapmıştır Aziz Yıldırım. Ben hakikaten bilmiyorum.



▶️… pic.twitter.com/ZDfX8Jt62s — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"OSIMHEN'İ HER TAKIM ALMAK İSTER"

Galatasaray'dan Osimhen'i almak isterdim ama bize gelmez. Bundan sonra bir yere giderse gideceği yerler belli. Osimhen gibi iyi bir oyuncuyu her takım almak ister.

🗣️ @SezginGelmez: Galatasaray futbol takımından bir oyuncu almak isteseydiniz, kim olurdu?



🎙️ Mahmut Uslu: Osimhen. Ama bize gelmez. Bundan sonra bir yere giderse gideceği yerler belli. Osimhen gibi iyi bir oyuncuyu her takım almak ister.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/aJQ15jbyMC — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"İDMANLAR İZLENİYOR MAZERETİ KABUL EDİLEMEZ"

Biz de Samandıra'daydık, İdmanlar izleniyor mazereti kabul edilemez.

🟡🔵 Fenerbahçe, Samandıra'dan taşınacak mı?



🎙️ Mahmut Uslu: Biz de Samandıra'daydık, İdmanlar izleniyor mazereti kabul edilemez.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/TSHxELLHaC — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"TEDESCO'NUN DÖNÜŞÜ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ben de taraftarı çok seviyorum ama söz konusu olamaz. Görüştüklerimiz arasında o yok. Başka bir teknik direktör.

🗣️ @SezginGelmez: Tedesco'nun geri dönüşü söz konusu olabilir mi? Taraftar çok seviyor kendisini.



🎙️ Mahmut Uslu: Ben de taraftarı çok seviyorum ama söz konusu olamaz. Görüştüklerimiz arasında o yok. Başka bir teknik direktör.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/QWKY8xxYJw — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"STAT KONUSUNDA SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"

Stadın kapasitesi 64 bin 500 kişiye çıkabilir. Yöneticilerimiz çalışıyor, bir sürpriz yapabiliriz. Onun açıklamasını Aziz Bey'e bırakıyorum.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Mahmut Uslu: Stadın kapasitesi 64 bin 500 kişiye çıkabilir. Yöneticilerimiz çalışıyor, bir sürpriz yapabiliriz. Onun açıklamasını Aziz Bey'e bırakıyorum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/LNuakuHj8o — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2026

"HAKKIMIZIN YENMEDİĞİ YIL YOK"

Hakkımızın yenmediği yıl yok, mücadele etmemiz gerekiyor.