        Vladimir Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler | Dış Haberler

        Vladimir Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekaya dair değerlendirmesinde, "İnsanların yerini bilgisayar zekasının alması nedeniyle çok sayıda meslek ortadan kaybolabilir. Bu tür süreçler kaçınılmaz olarak yaşanacak. Gelecekte yaşanacak değişikliklere hazırlıklı olmalıyız, bunları ekonomik büyümede itici güç olarak kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 21:49 Güncelleme:
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) ülkelerine yapay zeka alanında birlikte çalışma çağrısında bulunarak, "Bu alandaki çabaların pekiştirilmesi gerekiyor. Bu, muazzam sonuçlar doğurabilir." dedi.

        Başkan Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu'na katıldı.

        Burada konuşma yapan Putin, forumun önemine işaret ederek, "Bu forum, hükümetin, iş dünyasının ve kamu temsilcilerinin, entegrasyonun derinleştirilmesine yönelik girişimler üzerinde çalışmaları için olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Putin, yapay zekanın kullanımıyla her alanda değişikliklerin yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

        "İşgücü piyasası yeniden yapılandırılıyor. Milyonlarca insanın işsiz kalacağı veya meslek değiştirmek zorunda kalacağı senaryo gerçek olabilir. İnsanların yerini bilgisayar zekasının alması nedeniyle çok sayıda meslek ortadan kaybolabilir. Bu tür süreçler kaçınılmaz olarak yaşanacak. Gelecekte yaşanacak değişikliklere hazırlıklı olmalıyız, bunları ekonomik büyümede itici güç olarak kullanmalıyız."

        Rusya'da yapay zekanın çeşitli alanlara entegre edilmesine yönelik programların uygulandığını kaydeden Putin, yapay zekanın geliştirilmesi için gerekli enerji kaynaklarına sahip olduklarını ifade etti.

        Başkan Putin, AEB ülkelerine yapay zeka alanında birlikte çalışma çağrısında bulunarak, "Ortaklarımızla birlikte çalışmak önemli. Bu alandaki çabaların pekiştirilmesi gerekiyor. Bu, muazzam sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

