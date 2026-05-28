Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi.

Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.