        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 6 suç makinesi bir arada... Yüzlerini örtmek yakalanmalarını engellemedi! | Son dakika haberleri

        6 suç makinesi bir arada... Yüzlerini örtmek yakalanmalarını engellemedi!

        İstanbul'da üç ayrı ilçede milyonluk ev hırsızlığı gerçekleşti. Yapılan çalışmalarda hırsızların 6 kadın olduğu tespit edildi. Tanınmamak için kılıktan kılığa girerek yüzlerini kapatan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 6 kadın hırsızın birer suç makinesi olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 15:52 Güncelleme:
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!

        İstanbul’da 3 ilçede milyonluk ev hırsızlığı yapan 6 kadın şüpheli yakalandı. Tanınmamak için kılık değiştiren şüphelilerin kabarık suç kayıtları olduğu belirlendi.

        3 AYRI İLÇEDE PEŞ PEŞE HIRSIZLIK

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk olayda, Kadıköy’de bir evde bulunan çelik kasa içerisindeki 6 bin 100 dolar, 1.440 sterlin ve çok sayıda ziynet eşyasının çalındığı belirtildi. Mağdurun yaklaşık zararının 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

        BENZER YÖNTEMLER

        Ataşehir’de yaşanan ikinci olayda ise; bir evden çok sayıda ziynet eşyasının çalındığı, yaklaşık zararın 500 bin TL olduğu belirtildi. Maltepe’de meydana gelen üçüncü olayda da, bir evden pırlanta yüzük, çeyrek altın ve marka erkek saati çalındığı öğrenildi. Tüm bu olayların benzer yöntemle gerçekleştiği belirlendi.

        KILIK DEĞİŞTİREN KADIN HIRSIZLAR

        Olaylarla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, elde ettikleri güvenlik kamera görüntüleriyle iz sürdü. Görüntülerde hırsızların kadın olduğu tespit edildi. Görüntülerde dikkat çeken bir detayda kadın hırsızların yüzlerinin kameraya yakalanmaması için çaba sarf ettikleri ve tanınmamak için kılıktan kılığa girdikleri görüldü.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

        Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen Ebru G., S.P., Emine K., Ebru I., Aysun K. ve Suzan Y. isimli 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazılarının onlarca suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden: Ebru G.’nin 125, Suzan Y.’nin 67, Emine K.’nin 40, ve Aysun K.’nin 26 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

