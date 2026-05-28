        Haberler Dünya Son dakika: ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor | Dış Haberler

        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor

        Axios'un haberine göre ABD ve İran bir anlaşmaya vardı, ancak Trump'ın nihai onayı gerekiyor

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 17:21 Güncelleme:
        ABD medyasının önde gelen kurumlarından Axios, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ve İran'ın ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakereleri başlatmak üzere 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Haberde anlaşmanın Başkan Donald Trump'ın nihai onayı vermesi halinde hayata geçeceği bildirildi.

        Süreci değerlendiren yetkililer, söz konusu mutabakat metni üzerinde salı günü uzlaşmanın sağlandığını ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdiklerini ifade etti.

        Aynı yetkililer, İran'ın daha sonra kendilerine "anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları" mesajını ilettiklerini iddia etti. ABD'li isimlerin bu iddiası, İran tarafından teyit edilmedi.

        Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak.

        Buna mukabil ABD de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak.

        ABD yönetiminden henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
