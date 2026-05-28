        Sıcaklıklar rekor kıracak! | Dış Haberler

        Sıcaklıklar rekor kıracak!

        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 18:45 Güncelleme:
        WMO, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hazırlanan küresel sıcaklık artışı tahminine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

        Raporda, "Küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesi ve Arktik sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

        "2026 ile 2030 arasında küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 ortalama seviyelerinin 1,5 derece üzerine geçici olarak en az bir yıl boyunca çıkması çok muhtemel (yüzde 91 olasılık). Bu seviye, küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi dönemi öncesi temel seviyenin 1,55 derece üzerinde olduğu 2024te de geçici olarak aşılmıştır. 2026-2030 5 yıllık ortalamasının 1850-1900 ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkması muhtemel (yüzde 75 olasılık). Gelecek 5 yılda herhangi bir yılın 1850-1900 ortalamasının 2 derece üzerine çıkması son derece düşük olasılıktadır (yüzde 1den az)."

        "2026'NIN SONU İÇİN BİR EL NİNO TAHMİNİ VAR"

        Orta Tropikal Pasifikteki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahmininin özellikle 2027 ve 2028de, sıcaklık artışına neden olan El Nino koşullarına doğru bir eğilim gösterdiğine de raporda işaret edildi.

        Güneydoğu Avrupada 2009dan bu yana uzun yıllar süren yüksek yağışların ardından son yılların anormal derecede kurak geçtiğine dikkat çekilen raporda, 2026-2030 döneminin anormal derecede yüksek yağışlı olabileceğinin tahmin edildiği ancak bu bölge için tahmin doğruluğunun düşük olduğu belirtildi.

        Raporda görüşlerine yer verilen raporun baş yazarı Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Nino hava olayı tahmininin olduğunu kaydetti.

        Hermanson, "(El Nino etkisi) Bu da bir sonraki yıl olan 2027nin, bir sonraki rekor kıran yıl olma olasılığını artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

