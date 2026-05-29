Brad Pitt'e bir çocuğundan daha darbe: Maddox da 'Pitt' soyadını bıraktı

Çocuklarıyla arası açık olan Brad Pitt için bir çocuğundan daha darbe geldi. Angelina Jolie ile birlikteliğinde evlat edindiği en büyük oğlu Maddox Jolie-Pitt, aktör babasının soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvuruda bulundu.

24 yaşındaki Maddox, soyadından 'Pitt'i yasal olarak kaldırmak ve tam adını 'Maddox Chivan Jolie' olarak değiştirmek için 'kişisel' nedenlerini gerekçe gösterdi.

Maddox, şubat ayında annesinin yeni filmi 'Couture'un jeneriğinde 'Maddox Jolie-Pitt' yerine 'Maddox Jolie' olarak yer almıştı. Şimdi ise annesinin soyadını resmi olarak kalıcılaştırmak istiyor.

Daha önce, Jolie'nin efsanevi opera şarkıcısı Maria Callas hakkındaki biyografik filmi 'Maria'da yapım asistanı olarak çalışan Maddox, Maddox Jolie-Pitt olarak anılmıştı.

Jolie ve Pitt ikilisinin 20 yaşındaki kızları Shiloh, geçen yıl resmen soyadını değiştirmişti. Diğer kız kardeşleri Zahara (21) ve Vivienne (17) de gayri resmi olarak 'Pitt' soyadını kullanmayı bıraktılar.

Maddox, Zahara, Shiloh ve Vivienne'in yanı sıra Jolie ve Pitt'in 22 yaşındaki Pax ve Vivienne'in ikiz kardeşi 17 yaşındaki Knox adında iki çocuğu daha var.

2005'te ilişkiye başlayan 62 yaşındaki Pitt ve 50 yaşındaki Jolie, 2014'ten 2019'a kadar evliydi. Ancak ilişkileri boşanmaları kesinleşmeden önce, 2016'da çalkantılı bir şekilde sona erdi.

İkili, 2016'da özel bir uçakta yaşanan kavga olayı ve Pitt'in reddettiği şiddet iddiası nedeniyle ayrılık kararı aldı. Jolie, eski eşi hakkında soruşturmanın tutuklama yapılmadan kapatılmasının ardından, 2022'de FBI'a karşı açtığı davada, Pitt'in uçakta Maddox ile kavga ettiğini ve üzerine bira döktüğünü iddia etmişti. Jolie, uçak yolculuğu sırasında Pitt'in kendisine ve çocuklarına 'fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğunu' ileri sürmüştü. O zamanlar 15 yaşında olan Maddox'a saldırdığı iddia edilen Pitt ise bu iddiayı yalanlamıştı.

FBI, özel jet uçuşu sırasında meydana gelen olayda Pitt'in herhangi bir yanlışlık yapmadığına karar vermişti. Olaydan günler sonra Jolie, Pitt'e boşanma davası açtı ve çocuklarının tam velayetini istedi.

Ayrılık sonrası Brad Pitt'in çocuklarıyla hiçbir şekilde iletişim kurmadığı iddiası ortadayken, aktörü savunan kaynaklar, onun tasvir edildiği gibi ilgisiz bir baba olmadığını, altı çocuğuyla da bir ilişki kurmak istediğini söylüyor.

Pitt'in annesi Jane Etta Pitt'in geçen yıl 84 yaşında vefat etmesiyle aile içindeki ayrılık bir kez daha gündeme geldi. Babaanne Jane'in torunlarıyla yaklaşık dokuz yıl boyunca iletişiminin kesildiği ve ölümünden önce onlarla konuşma fırsatı bulamadığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz ağustos ayında Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "En yürek burkan kısım, Angelina'nın çocukları babalarından, büyükanne ve büyükbabalarından uzak tutmasıydı" iddiasında bulundu.

Jolie, Maddox'u 2002'de Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Pitt ise 2005'te Jolie ile ilişkiye başladıktan sonra onu nüfusuna geçirdi. Çift, 2005 yılında Etiyopya'da doğan Zahara'yı evlat edindi. 2007'de Jolie, Vietnam'daki bir yetimhaneden Pax'i evlat edindi ve Pitt de 2008'de Pax'i resmen nüfusuna geçirdi.

Çift, 2006 yılında ilk biyolojik çocukları Shiloh'u kucaklarına aldı. 2008 yılında ise ikizleri Knox ve Vivienne dünyaya geldi.