3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
Hatay'da, uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki Muhammet Emin Tortuk, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin'i boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken anne Cansu Tortuk cenazede fenalık geçirdi
Hatay'da kan donduran olay, 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı.
EŞİ ÇOCUĞU BIRAKIP EVİ TERK ETTİ
Muhammet Emin Tortuk (30), boşanma aşamasındaki eşi Cansu Tortuk evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.
ÇOCUĞU PARÇALADIĞI ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Tortuk, bilinmeyen nedenden dolayı evladını önce boğarak öldürdü sonra uzuvlarını kesti. Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi'ne gitti.
POYRAZ'IN CANSIZ BEDENİNİ EVDE POLİS BULDU
Evladının şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. İhbar üzerine baba Tortuk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
ANNE, OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ ALDI
Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk'u saklandığı evde yakaladı. Kocasıyla boşanma aşamasında olan anne Cansu Tortuk, İstanbul'a gittiği esnada evladının öldürüldüğü haberini alınca geri döndü.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA
Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.
KATİL BABA TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.