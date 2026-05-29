        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sağanak ve gök gürültüsü... 8 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarı - haberler | Son dakika haberleri

        Sağanak ve gök gürültüsü... 8 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

        İçişleri Bakanlığı, 8 il için sağanak yağış nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine göre bazı bölgelerde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 14:45 Güncelleme:
        8 ilde sarı kodlu uyarı

        İçişleri Bakanlığı 8 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

        Buna göre bugün Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

