Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası açıklaması: Hayallerimiz çok büyük olmalı!

"KADROYA HAK EDEN BİRKAÇ KİŞİ DAHA EKLEYEBİLİRDİK"

"Kadroya hak eden birkaç kişi daha ekleyebilirdik belki de... Değerlendirme yaparken bazı futbolcuların antrenmana yetişme tarihlerine baktık, antrenmanları düşündüğümüzde bazıları 22'sinde bazıları 28'inde geldi. Bugün tam kadro olacağız. Antrenmanları ona göre planladık. Sonuna geldiğimizde kadro 23 kişi olacak. Antrenmanları 10'a 10 çalıştığınızda bile bazı futbolcular dışarıda kalıyor. Bu tarz turnuvalarda o yüzden rakamı küçük tutarlar, huzursuzluk olmasın diye kadroda. Gitmeden önce de bütün seçenekleri değerlendireceğiz. Farklı pozisyonlarda oynayabilmek, hem saha içinde hem saha dışında tutumu, en iyi temsil eden futbolcuları da ödüllendirmek lazım. Bu tarz turnuvalarda acil durumlarda neler yapmanız gerektiğini öngöremezsiniz. Birçok farklı pozisyonda oynayan futbolcu avantajlı oluyor. Benim işim bu konuda çok zor. Kadroyu açıklamamız gereken günde birkaç futbolcuyu üzmüş olacağız. En mantıklı şekilde en çok fayda sağlayacak kişiler gelecek. Zor bir karar, zor bir gün olacak. Bu sorumluluk çok büyük. Diğer milli takımlara bakınca, kadro dışında 80-100 milyon Euro değerinde futbolcuları almıyorlar. Bu işimizin bir parçası. Bütün liglere, bütün ülkelere bakınca şöyle bir detay var; her ülkenin belirli pozisyonlarda zenginliği var. En çok oyuncu bulmakta zorlandığımız pozisyonu sordunuz, bu konuda yorum yapmak istemiyorum."