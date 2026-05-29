Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku | Son dakika haberleri

        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku

        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda, megakent genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kutlamalar kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 12:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku

        İstanbul Valiliği koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, Fatih Camisi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

        Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, fethin yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

        Gül, "Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan başta 21 yaşındaki büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize ve maddi manevi destek veren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fetihle beraber bu toprakların Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak Sultanahmet ve Süleymaniye camilerimiz bugünlere kadar geldi." dedi.

        REKLAM

        Bugün Fatih Camisi'nde türbeyi ziyaret ederek fetih programına başladıklarını söyleyen Gül, "Sonrasında Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüyüşümüz olacak. Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar gemilerimiz tekne konvoyu şeklinde bir görsel şölen sergileyecek. Daha sonra saat 18.00'de SOLOTÜRK uçaklarımız gösteri yapacak. Daha sonra 20.30'da Üsküdar'da Genelkurmay Başkanlığımızın 1. Ordu Komutanlığı'yla bir bando ekibi yaklaşık yarım saat boyunca çeşitli parçalar çalacak." ifadelerini kullandı.

        Gül, saat 21.00 itibarıyla fethin dron gösterileriyle canlandırılacağını ve havai fişeklerle günü sonlandıracaklarını dile getirdi.

        Sultanahmet başta olmak üzere çeşitli yerlerde mehteran gösterilerinin olacağını belirten Gül, "Tarihi mekanları fotoğraf ve video gösterileriyle süsleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma namazının ardından Haliç'te fetih kutlamalarıyla ilgili bir konuşması olacak. Bütün kurumların desteğiyle fetih, bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık." şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından Vali Gül, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde dua etti.

        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

        Siyasilerden İstanbul'un fethi mesajları
        Siyasilerden İstanbul'un fethi mesajları
        ÖNERİLEN VİDEO

        Karsu'dan yağmura yakalanan çifte düğün sürprizi

        Muğla'da olumsuz hava koşulları nedeniyle geciken bir kır düğününe katılan şarkıcı Karsu, gelin ve damada sürpriz yaparak sahne aldı 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler