        Haberler Gündem Politika Son dakika: Siyasi isimlerden İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümü mesajı | Son dakika haberleri

        Siyasi isimlerden İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümü mesajı

        Siyasi isimler, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. Paylaşımlarda, fethin tarihin akışını değiştiren büyük bir zafer olduğu vurgulanırken, fethe katılan askerler rahmet ve minnetle anıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Siyasilerden İstanbul'un fethi mesajları

        Siyasi isimler, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı.

        KURTULMUŞ: YENİ BİR ÇAĞ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun. Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor, bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz."

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımını, "29 Mayıs 1453" etiketiyle yaptı.

        DURAN: EŞSİZ BİR ZAFER

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

        Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal'deki paylaşımında, şunları kaydetti:

        "İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir."

        Fatih Sultan Mehmet'in ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışının kendi döneminden sonraki yüzyıllara da yön verdiğini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

        "Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir."

        GÜRLEK: TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Fethi dolayısıyla, "İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü kutlu olsun. 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul’un Fethi; tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer oldu" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Fethi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü kutlu olsun. 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul’un Fethi; tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer oldu. Fetihle birlikte İstanbul; adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldi; asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehre dönüştü. Bu kutlu fethin yıl dönümünde; Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Peygamber Efendimizin (sav) müjdesine mazhar olan kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

        ÇELİK: TARİHE VURDUĞUMUZ MÜHÜRLERİN EN BÜYÜKLERİNDEN

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihe vurduğumuz mühürlerin en büyüklerinden İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

        Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

        "O gün tarihin akışı değişti, o günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı. Tarihe vurduğumuz mühürlerin en büyüklerinden İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz."

