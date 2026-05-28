        Haberler Dünya İran füzeleri ateşledi | Dış Haberler

        İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin güney bölgelerinde belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediğini bildirdi. Ayrıca, İran'ın Buşehr eyaletinin Cem kentinde duyulduğu ifade edilen patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı. Cem Kaymakamı Mesud Tengistani, "Cem semalarında Silahlı Kuvvetler tarafından bir hava aracı düşürüldü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 23:20 Güncelleme:
        İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden, belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediği bildirildi.

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Bu füzelerin tam hedefi henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Fars Körfezi sularında bir çatışma olasılığından bahsediyor." ifadelerine yer verildi.

        Diğer yandan İran Ordusu Hava Savunma Komutanlığı Kontrol Merkezi de konuya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Bender Abbas kentinde patlama meydana geldiğine dair haberlerin doğru olmadığını bildirerek, "Şu ana kadar Bender Abbas'ta herhangi bir patlama meydana gelmemiştir." ifadelerine yer verdi.

        Açıklamada, patlamaların kaynağının denizden geldiği ve donanma ile koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere uyarı atışı yapıldığı aktarıldı.

        BUŞEHR'DE DUYULAN PATLAMA SESİ

        İran basını, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynakladığını duyurdu.

        İran devlet televizyonu, bir saat önce, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin Cem kentinde bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

        Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı.

        Konuya ilişkin devlet televizyonuna konuşan Cem Kaymakamı Mesud Tengistani, "Cem semalarında Silahlı Kuvvetler tarafından bir hava aracı düşürüldü." dedi.

        Tengistani, şu anda kentte durumun sakin olduğunu söyledi.

        Fars Haber Ajansı da bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde bir hava aracını vurduğunu ve aracın Basra Körfezine düştüğünü bildirdi.

        ÇATIŞMALAR MEYDANA GELMİŞTİ

        İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında sabaha karşı da çatışmalar meydana gelmişti.

        İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

        ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        #iran
        #ABD
