        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar

        İzmir'in Buca ilçesinde lunaparka giden vatandaşların eğlencesi kabusa döndü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda onlarca kişi metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 23:01 Güncelleme:
        İHA'nın haberine göre; olay, Buca Gölet mevkiinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Bayram tatilini fırsat bilerek aileleri ve sevdikleriyle eğlenmek amacıyla lunaparka akın eden vatandaşlar, bindikleri eğlence aletlerinin arızalanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Adrenalin dolu bir oyuncağın tam tur halindeyken havada aniden teknik bir arıza vermesi sonucu, makinede bulunan vatandaşlar metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı.

        HIZ TRENİNDE DE KORKU DOLU ANLAR

        Metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşarken, tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Lunaparkın en çok tercih edilen oyuncaklarından olan hız treninde de (roller coaster) benzer bir teknik sorun yaşandı ve içerisindeki vatandaşlar raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı.

        Bayram eğlencesi adeta zehir olan vatandaşların metrelerce yüksekteki çaresiz bekleyişi çevredeki diğer ziyaretçilerin yüreklerini ağızlara getirirken, yaşanan o korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Çalışanların müdahalesiyle makinelerin çalıştırılmasının ardından oyuncaklarda dakikalarca mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Öte yandan aynı lunaparkta 3 yıl önce de salıncakta meydana gelen arıza sonucu, oyuncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralanmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

