Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme

        ABD medyasının aktardığına göre, Trump yönetimi yetkilileri, ABD Başkanı'nın portresini taşıyan 250 dolarlık bir banknot tasarlaması için ilgili kurum yetkililerine baskı yaptı. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Hazine Bakanı Bessent, Brandon Beach'in tavsiyesi üzerine, büyük ülkemizin ve Başkan Trump'ın tarihi başarılarını, para birimine imzasını atarak onurlandıracaktır" denildi. Eğer Trump'lı 250 dolar basılırsa, bu, ülkede 150 yıl sonra bir ilk anlamına gelecek. Yasalarda Amerikan para biriminde yalnızca "ölmüş bir kişinin" tasvir edilebileceğini belirtiyor

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 09:30 Güncelleme:
        ABD'de Washington Post'un özel haberine göre, 2025'ten itibaren Hazine Bakanlığı'ndaki iki siyasi atama yetkilisi Brandon Beach ve Mike Brown, banknot basımlarından sorumlu kurumların personeline banknot prototipleri hazırlamaları için defalarca baskı yaptı. Çalışanlar ise bu durumun endişe yarattığını, çünkü mevcut federal yasanın yalnızca ölmüş kişilerin banknotlarda yer almasına izin verdiğini söyledi.

        Bu çabaların bir parçası olarak, Beach, Ağustos ve Eylül aylarında büro çalışanlarına banknotun taslak tasarımlarını sundu; bunlardan birinde Başkan Donald Trump'ın yüzü, 250 dolarlık banknotun ortasında, başkan ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzaları arasında yer alıyordu.

        Maket tasarımını kendisinin yaptığını söyleyen sanatçı ise, konuyla ilgili olarak Washington Post'a verdiği demeçte Trump ile görüştüğünü belirtti. İngiliz ressam Iain Alexander, Trump'ın orijinal tasarımında yapılan değişiklikleri onayladığını, bu bağlamda da tasarıma Amerikan bayrağının renklerinin eklenmesini ve ülkenin kuruluşunun 250. yıldönümünü anlatan bir logonun eklenmesini desteklediğini söyledi.

        Görsel: Associated Press
        BASILIRSA YILLAR SONRA BİR İLK OLACAK

        1866'da, orta düzey bir Hazine bürokratının resminin 5 sentlik bir banknotta yer almasının ardından yasaklanmasından bu yana, yaşayan hiçbir yetkili, ABD para biriminde yer almadı. Trump'ın 250 dolarlık bir banknotta yer almasına izin verecek yasa tasarısı, ülkenin 250. yıldönümünü anmak için geçen yıl Kongre'ye sunulmuştu ancak beklemeye alındı.

        Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, matbaanın önerilen mevzuata yanıt olarak 'uygun planlama ve durum tespiti çalışmaları yürüttüğünü' belirtti. Açıklamada, "Bu yasal düzenleme yasalaşırsa BEP (Gravür ve Baskı Bürosu), büyük ulusumuzun 250. yıldönümünü uygun şekilde anmak için 250 dolarlık hatıra banknotu üretmek üzere proaktif bir şekilde harekete geçecek" denildi.

        İTİRAZ EDEN MATBAA MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

        İsmini açıklamayan dört çalışanın ifadesine göre, matbaa müdürü Patricia “Patty” Solimene ve diğer personel, Beach ve Brown'a banknotun basımında yasal ve prosedürel engeller olduğunu ve bunun öngördüklerinden yıllar daha uzun süreceğini defalarca anlattı.

        Çalışanlardan biri, "Daha fazla ilerleyemiyoruz ve tüm paydaşlar bir sonraki adımları görüşmek üzere henüz bir araya bile gelmediler. Özellikle bu kadar yüksek değerli bir banknotun basılması genellikle altı ila sekiz yıl sürüyor" dedi.

        Ancak Solimene, 27 Nisan'da Hazine yönetimi tarafından görevinden aniden alındığını ve ertesi gün meslektaşlarına gönderdiği bir e-postada ayrıldığını yazdı. The Post tarafından elde edilen veda e-postasında, Hazine Bakanlığı'nda başka bir göreve atandığını ve ayrılışının "kendi tercihi olmadığını" belirtti. Solimene, e-postada neden görev yerinin değiştirildiğini belirtmedi ve yorum almak için yapılan telefon görüşlerine de yanıt vermedi. 24 yıllık ordu gazisi olan Solimene, büronun ilk kadın direktörüydü.

        Görsel: Associated Press
        'YASAYA UYGUN DEĞİL' TARTIŞMASI

        Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Hazine Bakanı Bessent, Brandon Beach'in tavsiyesi üzerine, büyük ülkemizin ve Başkan Trump'ın tarihi başarılarını, para birimine imzasını atarak onurlandıracaktır" denildi.

        Trump'ın imzasıyla banknot basılmasını yasaklayan bir yasa olmamasına rağmen, ABD para birimi uzmanları, başkanın görüntüsünü taşıyan 250 dolarlık bir banknotun mevcut yasalara aykırı olacağını söylüyor. Yasalardan biri, Amerikan para biriminde yalnızca "ölmüş bir kişinin" tasvir edilebileceğini belirtiyor. Bir diğeri ise büronun hangi banknot türlerini basabileceğini belirtiyor.

