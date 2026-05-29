Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş! Başta işe yaramaz sanıldı, milyarlarca kişinin vazgeçilmezi oldu
Bugün dünyanın dört bir yanında kullanılan Post-it notlarının nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Bu renkli ve küçük yapışkanlı not kağıtları aslında başarısız bir laboratuvar deneyinin sonucunda bulundu. İşte Post-it notlarının ortaya çıkış hikayesi!
Bugün okulda, evde ve işte kullandığımız Post-it notlarının ortaya çıkış hikayesi sanıldığından çok daha ilginç. Çünkü bu ürün aslında başarılı bir icattan değil; yanlış giden bir laboratuvar deneyinden doğdu. İşte o hikayenin detayları…
HER ŞEY GÜÇLÜ BİR YAPIŞTIRICI ÜRETMEYE ÇALIŞIRKEN BAŞLADI
1968 yılında ABD’li kimyager Spencer Silver, 3M laboratuvarlarında son derece güçlü bir yapıştırıcı geliştirmek için çalışıyordu. Ancak deney sırasında işler planlandığı gibi gitmedi. Silver’ın geliştirdiği yapıştırıcı beklenenden çok daha zayıf oldu.
Fakat bu yapıştırıcının ilginç bir özelliği vardı. Yüzeye tutunuyor ama iz bırakmadan kolayca çıkarılabiliyordu. Üstelik tekrar tekrar yapışabiliyordu.
YILLARCA ‘’İŞE YARAMAZ’’ SANILDI
O dönemde şirket içinde birçok kişi bu buluşun işe yaramaz olduğunu düşünüyordu. Çünkü kimse bu kadar zayıf bir yapıştırıcının ne işe yarayacağını anlayamıyordu.
Spencer Silver ise geliştirdiği yapıştırıcının önemli bir keşif olduğuna inanıyordu. Yıllar boyunca şirket içinde farklı departmanlara sunumlar yaptı ancak somut bir kullanım alanı bulunamadı.
Bu nedenle fikir uzun süre kullanılmadan kaldı. Ta ki başka bir 3M çalışanı olan Art Fry devreye girene kadar…
KÜÇÜK BİR SORUN HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Yıllar sonra 3M’de mühendis olarak çalışan Art Fry, kilise korosunda şarkı söylerken sürekli aynı sorunla karşılaşıyordu. Kitabının arasına koyduğu küçük ayraç kağıtları sürekli düşüyor ve doğru sayfayı bulmak zorlaşıyordu. Tam o sırada aklına Spencer Silver’ın yıllar önce geliştirdiği yapıştırıcı geldi.
Fry, yapıştırıcıyı küçük not kağıtlarında denedi. Sonuç beklediğinden çok daha iyiydi. Kağıtlar sayfaya zarar vermeden yapışıyor, kolayca çıkarılıyor ve tekrar kullanılabiliyordu.
İşte bugün dünyanın en ünlü ofis ürünlerinden biri olan Post-it böyle ortaya çıktı.
İLK SATIŞLAR TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Bugün milyarlarca kişinin kullandığı Post-it notları milyarlarca kişinin kullandığı büyük ilgi görmedi. İnsanlar ürünün neden gerekli olduğunu anlayamadı.
Satışlar beklenen seviyeye ulaşmayınca ürünün başarısız olacağı düşünülmeye başlandı. Ancak şirket pes etmedi.
ÜCRETSİZ DAĞITILINCA BİR ANDA YAYILDI
3M yöneticileri daha sonra farklı bir yöntem denedi ve insanlara ücretsiz Post-it örnekleri dağıtmaya başladı.
Ürünü kullanan kişiler yapışkan notların ne kadar pratik olduğunu fark etti. Böylece Post-it notları kısa süre içinde büyük başarı yakaladı ve dünya çapında kullanılmaya başladı.
TARİHİN EN ÜNLÜ TESADÜFİ İCATLARINDAN BİRİ OLDU
Bir zamanlar “işe yaramaz” olarak görülen yapıştırıcı, bugün dünyanın en tanınan ofis ürünlerinden biri hâline geldi.
Post-it notları artık yalnızca ofislerde değil; eğitimden teknolojiye, günlük planlamadan yaratıcı çalışmalara kadar pek çok alanda kullanılıyor.
Uzmanlara göre Post-it’in hikâyesi, tarihte tesadüfen bulunan en başarılı icatlardan biri olarak gösteriliyor.
Haber kaynak: 3M resmi Post-it tarihçesi, Smithsonian Magazine, History.com