        Başarısız bir CIA projesi: Kedilere dinleme cihazı yerleştirdiler ama kedilerin çok başka planları vardı

        Soğuk Savaş sırasında CIA, kedileri gizli dinleme aracına dönüştürmeye çalıştı. Yıllarca şehir efsanesi sanılan "Operation Acoustic Kitty" projesi, kamuya açılan resmi belgelerle doğrulandı. Ancak milyonlarca dolarlık teknik çalışmalara rağmen operasyonun önündeki en büyük engel, kedilerin 'kedi olduğu' detayının atlanması oldu.

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 07:52 Güncelleme:
        CIA KEDİLERİ CASUS GİBİ KULLANMAK İSTEDİ

        1960’larda CIA, Soğuk Savaş’ın en sıra dışı projelerinden birine imza attı. “Operation Acoustic Kitty” adı verilen bu gizli programda amaç, kedileri birer casusluk aracına dönüştürmekti. Yıllarca şehir efsanesi sanılan proje, daha sonra kamuya açılan resmi belgelerle doğrulandı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        KEDİLERİN VÜCUDUNA DİNLEME CİHAZLARI YERLEŞTİRİLDİ

        Projeye göre kedilerin doğal davranışlarından faydalanılacaktı. CIA mühendisleri, bir kedinin vücuduna yerleştirilebilecek kadar küçük dinleme ekipmanları üzerinde çalıştı. Amaç, hayvanın dikkat çekmeden hedef kişilerin yanına yaklaşması ve konuşmaları kaydetmesiydi.

        Belgelerde, operasyonun özellikle Sovyet yetkilileri dinlemek amacıyla geliştirildiği görülüyor. Soğuk Savaş döneminde iki taraf arasındaki yoğun casusluk yarışı nedeniyle, dönemin istihbarat kurumları sıra dışı yöntemlere büyük bütçeler ayırıyordu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        PLANI BOZAN ŞEY KEDİLERİN DOĞASIYDI

        Kamuoyuna açılan belgelere göre proje üzerinde uzun süre çalışıldı. Teknik ekipler, dinleme cihazlarının dışarıdan fark edilmemesi için çeşitli denemeler yürüttü. Operasyon kapsamında saha testleri ve davranış çalışmaları da yapıldı.

        Ancak projenin en büyük sorunu teknoloji değil, kedilerin davranışları oldu. Belgelerde de vurgulandığı gibi kedileri belirli bir rotada tutmak ve komutlara göre hareket ettirmek neredeyse imkânsızdı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        KEDİLERDEN CASUS OLAMAYACAĞI FİKRİ SESSİZCE KABUL EDİLDİ

        CIA’in hedefi, kedilerin insanların arasında doğal şekilde dolaşmasını sağlamaktı. Fakat saha testlerinde hayvanların dikkatinin kolayca dağıldığı görüldü. Gürültü, yiyecek veya çevredeki hareketlilik nedeniyle kediler planlanan hedeflere yönelmiyordu.

        Bu nedenle proje, pratik kullanım açısından başarısız kabul edildi. Operasyon daha sonra sessizce sonlandırıldı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        GERÇEK OLAMAYACAK KADAR ABSÜRT SAYILIYORDU

        “Operation Acoustic Kitty” uzun süre kamuoyundan saklandı. Proje hakkındaki bilgiler, yıllar sonra gizliliği kaldırılan CIA belgeleri sayesinde ortaya çıktı. Böylece uzun süre “fazla absürt olduğu için gerçek olamayacağı” düşünülen hikâye, resmi kayıtlarla doğrulanmış oldu.

        Bugün operasyon, Soğuk Savaş döneminin en ilginç ve sıra dışı casusluk girişimlerinden biri olarak gösteriliyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: CIA belgeleri, National Security Archive

