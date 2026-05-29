Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı, ikilinin daha önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da tatil yaptıkları iddiasıyla gündeme gelmişti.

İkili, geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektife yansımıştı. O anları oyuncunun bir hayranı görüntülemişti.

REKLAM

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu, İstanbul'a döndü. İkili, basın mensuplarına birlikte görüntü vermemek için uçaktan beraber inmelerine rağmen kapıdan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.

Saraçoğlu, basın mensuplarının aşk soruları karşısında kulaklığını gösterip "Telefonla konuşuyorum, teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak, sessiz kaldı.

Poyraz Yosmaoğlu ile ilgili soruları yanıtsız bırakan oyuncu, hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile binip oradan ayrıldı.