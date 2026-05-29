Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti | Osmaniye haberleri | Son dakika haberleri

        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Demirezer, bayramın birinci günü akşam saatlerinde, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımın ardından sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 09:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!

        Osmaniye'de olay, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yaşandı. 58 yaşındaki Ahmet Demirezer'in ani vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

        VEDA GİBİ PAYLAŞIM

        Edinilen bilgilere göre Demirezer, bayramın birinci günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sabah saatlerinde rahatsızlandı.

        KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kalp krizi geçirdiği belirtilen Demirezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirezer'in vefatından saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

        BİR GÜN ÖNCE DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

        Paylaşımda, "Vasiyetimdir, eğer bir gün sabah siz uyanır ben uyanmazsam, hayattayken beni üzen, bir damla gözyaşıma sebep olan hiç kimse cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

        ESENYURT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı. (DHA)

        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!