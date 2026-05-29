Osmaniye'de olay, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yaşandı. 58 yaşındaki Ahmet Demirezer'in ani vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Edinilen bilgilere göre Demirezer, bayramın birinci günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sabah saatlerinde rahatsızlandı.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Demirezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirezer'in vefatından saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

BİR GÜN ÖNCE DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Paylaşımda, "Vasiyetimdir, eğer bir gün sabah siz uyanır ben uyanmazsam, hayattayken beni üzen, bir damla gözyaşıma sebep olan hiç kimse cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı görüldü.