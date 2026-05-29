        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye süre!

        Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye süre!

        Galatasaray Mauro Icardi'den gelecek sözleşme teklif yanıtını beklerken teknik heyet ise Arjantinli yıldızın süresini gelecek sezon artırmayı değil, düşürmeyi planlıyor.

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Galatasaray, başkan Dursun Özbek’in takımda kalmasını istediği Mauro Icardi’ye 1 yıl için 5 milyon Euro değerinde yeni bir kontrat sundu.

        Şu sıralar Japonya’da tatilde olan yıldız oyuncunun menajeri Elio Pino ise senelik 10 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki futbolcu için bu rakamı ve tek yıllık süreyi yetersiz buldu.

        Icardi’nin önceliği daha fazla süre alabileceği bir projede yer almakken, Galatasaray cephesi Tangocu’ya yaptığı bu teklifte herhangi bir güncellemeye gitmeyi kesinlikle düşünmüyor.

        Geride kalan sezonda Victor Osimhen’in arkasında bekleyen ve süre aldığı 47 maçın sadece 19’una ilk 11’de başlayan Icardi için teknik heyet yeni sezonda forma süresini daha da düşürmeyi planlıyor.

        Osimhen’in durumundan bağımsız olarak kadroya net bir yedek golcü takviyesi isteyen Okan Buruk, gözünü Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım’a dikti.

        Milli santrfor için nabız yoklamaya başlayan sarı-kırmızılılarda, transferin gerçekleşmesi halinde Icardi’nin takımdaki rolü 3. forvet konumuna gerileyecek. Bu senaryoda Arjantinli yıldızın takımdan ayrılma ihtimali çok daha yüksek görülüyor.

        Mauro Icardi, geride kalan sezonda Süper Lig’de çıktığı 31 maçta 14 gol ve 1 asiste imza attı.

        Şimdi gözler, tatil dönüşü Arjantinli oyuncunun vereceği son karara çevrildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
