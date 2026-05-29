Tedesco'ya sürpriz talip: Bologna!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya İtalya'dan talip çıktı. Serie A ekibi Bologna'nın, İtalyan teknik adamla anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 12:07
Fenerbahçe yönetiminin sezonun sona ermesine 3 maç kala yollarını ayırdığı Domenico Tedesco, kariyerin İtalya'da devam edebilir...
İtalyan teknik adama Serie A ekiplerinden Bologna'nın talip olduğu öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Bologna, Tedesco'yla görüşmelere başladı.