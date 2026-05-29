        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün 29 Mayıs Cuma. Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamd olsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Bugün gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak" ifadelerini kullandı

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 14:36 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklama yaptı.

        Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: Kurban Bayramı'nın 3.gününü de bitiriyoruz. Biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu ada tıklım tıklım dolu. Bugün 29 Mayıs Cuma. Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi.

        Hamd olsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Bugün gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız."

