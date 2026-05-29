Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Fethin yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu ruhu çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Bayram, cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur, asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Bayramın barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum. Bayramlar dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de yeni köprülerin kurulmasını sağlıyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklardaki kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını niyaz ediyorum.

"KARANLIĞIN AYDINLIĞA TEBDİLİDİR"

Bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573.yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Fethin 573.yılı kutlu olsun, mübarek olsun. İstanbul'un fethi, sadece bir büyük zafer, çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum.

İstanbul'un fethi, Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. İstanbul'un fethi, milletimizin mefkuresi, ülküsü, Kızılelması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. İstanbul'un fethi yeryüzündeki fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır.

"FATİH'İN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Biliyoruz ki İstanbul'un fethini kabullenemeyenler var, İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kuran-ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Fatih'in emanetine sahip çıkacağız. "