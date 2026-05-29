Aziz Yıldırım'dan teknik direktör ve Sidiki Cherif açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Trakya’daki ziyaretleri kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin ardından Edirne’ye gelerek kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu. Kentin Karaağaç Mahallesi’nde bir çay bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada Yıldırım, çiçeklerle karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, Fenerbahçe’nin son dönemde ruhunu kaybettiğini söyleyerek, “Kulüp maalesef ruhunu kaybetti, en büyük kaybettiği şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da nasıl olur? Birlik ve beraberlikle. Hepimiz bir ve beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuk olur, o zaman onu futbolculara ve diğer branşlardaki sporculara aşılarız. Ve dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi ayağa kaldırmış oluruz" dedi.

"SON MAÇA KADAR CAMİANIN DESTEK VERMESİ GEREKLİ"

Fenerbahçe’de kulüp olarak geçmişte FETÖ terör örgütüyle de mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, “2026’ya, bu seneye kadar 5-6 şampiyonluk kazanabilirdik. Ne oldu? FETÖ örgütü geldi. Bakın FETÖ’yü iyi anlamamız lazım. Devleti ele geçirmeye çalışıyordu ve 250 tane şehit verdik. 2 bin tane gazi verdik. Ama sonunda halk sokağa çıktı ve onu önlediler. Eğer halk sokağa çıkmasaydı, o zaman çok kötü şeyler olabilirdi. Bunun için önce iyi bir takım, arkasında camianın durması, son maça kadar camianın destek vermesi gerekli. Yani oyuncuyu ıslıklamak, oyuncuyu yuhalamak, bunlar yanlış şeyler. Bunlar hepsi bizim değerimiz. Bu değer, maddi anlamda da bizim kulübün kazancıdır. Hep beraber yapacağız. Yani ben şahsım, yönetim şahsi veya kişiler bir şeyi beceremez. Hep beraber yapacağız. Kadıköy'den çıkışı yeniden Kadıköy'e getireceğiz" diye konuştu.

"TAKIM OTOBÜSÜ KURŞUNLANMASIYLA İLGİLİ BAKANLIKTA KURUL OLUŞTURULDU"

Takım otobüsünün 2015 yılında Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon'da kurşunlanma olayıyla ilgili Adalet Bakanlığı’nda kurul oluşturulduğunu dile getiren Yıldırım, “Otobüs kurşunlanması konusunda Adalet Bakanlığı’nda bir kurul oluşturuldu. Faili meçhul cinayetleri, inceleme. Orada bizim bu otobüs kurşunlanma hadisesini de yeniden açtılar ve incelemeye başladılar. Yakın zamanda açıklamalar gelecektir muhakkak. Çünkü faili meçhul olarak kalması çok tehlikeli. İnşallah kısa zamanda failler bulunur. Benim caminin az çok biliniyor. Onlar yavaş yavaş adaletin önüne getirilecek ve açıklanacaktır" dedi.

"CHERİF İYİ FUTBOLCU OLACAK"

Takımın Gine asıllı Fransız futbolcusu Sidiki Cherif’in zamana ihtiyacı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Sidiki Cherif iyi futbolcu olacak ama ne zaman bir sene sonra veya iki sene sonra. Orada benim sorgulamak istediğim, onun transfer edildiği bonservis bedeli. Benim vurguladığım o. Daha henüz genç, olacak bir oyuncuyu yüksek rakamlarla alıp getirdin, bu sefer ne oldu? Onun altında sizler başka şey düşündüğünüz için çocuk kötü oynuyor. Oynadığı zaman da bu sefer ona sıcak bakmıyorsunuz. Aslında biraz zaman kalsa, bir sene, iki sene sonra iyi oyuncu olacak. Ama aldığın para değeri olarak şu anda o değer çok yüksek. Ben söylemek vurgulamak istediğim" ifadelerini kullandı.

"HOCA YANLIŞ YAPIYORSA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Gelecek teknik direktörle, her aşamada temasta olacaklarını dile getiren Yıldırım, “Ben anlaşmadan, konuşmadan isim zikretmem çünkü ettiğim anda ya kulübü yükseltir, ya kendisi yükseltir. Arkadaşlarımız beraber bir organizasyon yapıyor. Önümüzdeki hafta açıklarız. Ne olursa olsun, biz yönetim olarak işin içerisinde olacağız. Başka yıllar gibi değil. Hocaya getirdik, hoca kim olursa olsun gerekirse yanlış yapılıyorsa, onunla beraber oturup konuşacağız. Eskiden neydi zihniyet? Hocayı getirirsin, hiç karışmazsın. Çünkü hocaya karışılmaz. Öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yok artık. Herkes gerekirse soyunma odasına girecek. Samandıra'ya gidecek. Hocayla oturacak, konuşacak. Karşılıklı iyi niyette çalışma yapacağız" dedi.

"DEĞERLERİ YOK SAYMAYIN"

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’ın oynattığı futbolun eleştirilmesine tepki gösteren Yıldırım, “Her şeyi unutuyorsunuz, unutmayın. 2011’de şampiyon olduğumuzda Fenerbahçe'nin teknik direktörü kimdi? Bunları değerleri yok ettiğiniz için konuşuyorum. Değerleri yok sayıyorsunuz. İlk devre 9 puan geride değil miydi? İkinci devre 18 maçın 17’sini kazanan takımın teknik direktör kimdi? Niye şikayet ediyorsunuz? Gerçekleri konuşsanız onların değerini verirsiniz" diye konuştu.

Taraftarların sorularını yanıtlayan Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.