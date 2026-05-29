        Haberler Gündem Otoyol gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı; kaza anı kamerada

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarpıp takla atan otomobilde bulunan Sevim Şenol yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Şenol yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 20:59 Güncelleme:
        Trafik kazasında karı-koca can verdi

        Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Mustafa Şenol’un kullandığı 17 AD 771 plakalı otomobil, sabah saat 07.30 sıralarında gişelerde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı ve takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Mustafa Şenol ile araçta bulunan eşi 62 yaşındaki Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevim Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Şenol’un tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anının gişe güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
