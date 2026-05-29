Otoyol gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı; kaza anı kamerada
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarpıp takla atan otomobilde bulunan Sevim Şenol yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Şenol yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Mustafa Şenol’un kullandığı 17 AD 771 plakalı otomobil, sabah saat 07.30 sıralarında gişelerde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı ve takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Mustafa Şenol ile araçta bulunan eşi 62 yaşındaki Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevim Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Şenol’un tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anının gişe güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.